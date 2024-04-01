Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні 60 Minutes (програма CBS News), The Insider і Der Spiegel.

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Виявлено російський зв'язок

За даними видання, нападів зазнавали працівники Білого дому, офіцери ЦРУ, агенти ФБР, а також військові США та члени їхніх родин.

Військовий Грег Едгрін, який керував розслідуванням Пентагону щодо "аномальних інцидентів зі здоров'ям", зазначав, що усі, хто зазнав нападу, працювали проти Росії й досягали в цьому успішних результатів.

Серед тих, проти кого здійснили такий напад, вважає, що для цього застосували секретну зброю, яка стріляє високоенергетичним променем мікрохвиль або ультразвуком.

Як зазначили у виданні, жертвою нападу міг також стати високопоставлений чиновник Міністерства оборони, якого поранили невідомою зброєю під час саміту НАТО в Литві минулого року, на якому також був президент США Джо Байден.

У CBS News також розповіли історію ще однієї жертви гаванського синдрому. Там погодилися не розголошувати прізвище "Керрі", яка все ще є агентом ФБР і працює в контррозвідці.

За словами "Керрі", симптоми схожі на свердління у вусі, яке стає "занадто близьким до барабанної перетинки і помножене на 10".

Коли на неї здійснили напад, вона знепритомніла, а згодом скаржилась на біль у грудях, проблеми з пам'яттю та виконанням кількох завдань одночасно.

Варто зазначити, що в урядовому звіті 2023 року йдеться про те, що за нападами на американських посадовців навряд чи стоїть "іноземний супротивник". Джерела журналістів стверджують, що такі висновки у США роблять, тому що не хочуть "дивитися в очі" можливим невдачам у захисті американців.

Що таке "Гаванський синдром": коротко