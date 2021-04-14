Парламентский комитет по нацбезопасности разрабатывает компромиссный проект закона по урегулированию деятельности частных военных компаний. Урегулировать ситуацию обещают до конца 2021 года.

Одним из вариантов решения ситуации назвали принятие за основу и доработку проекта закона нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

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Что известно о проекте закона

Марьяна Безуглая заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Она заявила, комитет нацбезопасности работает над компромиссным проектом закона по этому вопросу.

В 2021 году мы придем к стратегическому решению в отношении этого вопроса,

– заявила Марьяна Безуглая.

Юрий Мисягин, член комитета по нацбезопасности, который непосредственно отвечает за вопросы законодательной легализации ЧВК, заявил, что уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.

"Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии", – рассказал Юрий Мисягин.

Однако депутат от "Слуги народа" отказался рассказывать подробности документа и называть дату, когда его представят. Он отметил, что новый документ только частично основан на проекте закона Ольги Василевской-Смаглюк.

Обратите внимание! Проект закона о легализации частных военных компаний (ЧВК) зарегистрировали еще в феврале 2020 года под номером 3005. Его внесла депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

С тех пор проект закона рассматривается в комитете нацбезопасности. Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что шансы принятия документа маловероятны. Прежде всего потому, что легализации украинских ЧВК противодействуют западные страны, которые лидируют на рынке этих услуг.

В нем (законе – 24 канал) точно не заинтересованы страны, которые боятся конкуренции на этом рынке. Это Канада, США и Великобритания. На меня выходили представители различных посольств, которые выражали свою обеспокоенность появлением моего законопроекта,

– отметила Василевская-Смаглюк.

По информации издания, в комитете нацбезопасности отрицают, что ситуация с ЧВК искусственно тормозится.

Что предусматривает проект закона

Ольга Василевская-Смаглюк на своей фейсбук-странице после регистрации проекта писала, что "это революционный законопроект, который позволит отвести в законное поле то, что давно существует вне закона". Она отмечала, что проект "Закона о военно-консалтинговой деятельности", предусматривает: