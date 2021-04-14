Парламентський комітет з нацбезпеки розробляє компромісний проєкт закону щодо врегулювання діяльності приватних військових компаній. Врегулювати ситуацію з їх діяльності обіцяють до кінця 2021 року.

Одним з варіантів вирішення ситуації назвали прийняття за основу та доопрацювання проєкту закону нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк. Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Мар'яна Безугла.

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Що відомо про проєкт закону

Мар'яна Безугла заявила, що підтримує легалізацію таких компаній. Вона заявила, комітет нацбезпеки працює над компромісним проєктом закону щодо цього питання.

У 2021 році ми прийдемо до стратегічного рішення щодо цього питання,

– заявила Мар'яна Безугла.

Юрій Мисягін, член комітету з нацбезпеки, який безпосередньо відповідає за питання законодавчої легалізації ПВК, заявив, що вже розробляє новий компромісний проєкт закону на цю тему.

"Законопроєкт розробляється. Він на фінальній стадії", – розповів Юрій Мисягін.

Однак депутат від "Слуги народу" відмовився розповідати подробиці документа й називати дату, коли його презентують. Він зауважив, що новий документ тільки частково ззаснований на проєкті закону Ольги Василевської-Смаглюк.

Зверніть увагу! Проєкт закону про легалізацію приватних військових компаній (ПВК) зареєстрували ще в лютому 2020 року під номером 3005. Його внесла депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

З того часу проєкт закону розглядають у комітеті нацбезпеки. Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що шанси прийняти документу малоймовірні. Насамперед через те, що легалізації українських ПВК протидіють західні країни, які лідирують на ринку цих послуг.

В ньому (законі, — 24 канал) точно не зацікавлені країни, які бояться конкуренції на цьому ринку. Це Канада, США й Великобританія. На мене виходили представники різних посольств, які висловлювали свою стурбованість появою мого законопроєкту,

– відзначила Василевська-Смаглюк.

За інформацією видання, у комітеті нацбезпеки заперечують, що ситуація з ПВК штучно гальмується.

Що передбачає проєкт закону

Ольга Василевська-Смаглюк на своїй фейсбук-сторінці після реєстрації проєкту писала, що "це революційний законопроєкт, який дозволить відвести в законне поле те, що давно існує поза законом". Вона зауважувала, що проєкт "Закону про військово-консалтингову діяльність", передбачає: