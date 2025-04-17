Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что дальнобойные ракеты нужны ВСУ, чтобы наносить удары по военным объектам врага на территории России.

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В каких видах ракет нуждаются ВСУ, чтобы изменить ход войны?

Для того, чтобы отбивать определенные позиции у врага, например, под Покровском, надо иметь артиллерию, дроны и другие средства поражения. Однако, чтобы бить по военным объектам врага в Курской, Брянской, Ростовской областях, нужно соответствующее оружие, туда не достать артиллерией. Необходимы другие средства, которые могут преодолеть от 100 километров и более.

Мусиенко отметил, что важно уничтожать оперативные тылы врага дальностью 15, 20, 30 километров, что может делать артиллерия. Однако когда есть средства более дальнего поражения, например Taurus, то это дает возможность уничтожать командные пункты врага в Курской или Белгородской областях, чтобы у него не было столько возможностей для наступательных операций в сторону Харьковщины или Сумщины.

Для этого, как подчеркнул военнослужащий, нужны Taurus, Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS. Поэтому роль Taurus, которые Украина в будущем может получить от Германии, очень важна.

Может ли один вид ракет изменить ход войны? Нет, но когда мы говорим о целом комплексе мероприятий, когда эти ракеты работают на глубину 250 – 300 километров, когда ВСУ имеют другие типы вооружения (дроны), когда есть дальнобойная артиллерия и ее насыщение на поле боя, то этот комплекс работает,

– озвучил Мусиенко.

Военнослужащий также добавил, что удары по военным объектам вглубь территории России еще и деморализуют россиян и это тоже имеет существенное значение во время войны.

Отметим, что военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, что в случае передачи Украине ракет Taurus, их целью может стать в частности Крымский мост. Он объяснил, что эффективность ударов будет зависеть от количества предоставленных ракет и рассказал, что дальность их полета составляет 560 километров.