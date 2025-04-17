Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу наголосив, що далекобійні ракети потрібні ЗСУ, аби завдавати ударів по військових об'єктах ворога на території Росії.

Дивіться також "Є багато аргументів проти": глава Міноборони Німеччини сумнівається у передачі Україні Taurus

Які види ракет потребують ЗСУ, аби змінити хід війни?

Для того, щоб відбивати певні позиції у ворога, наприклад, під Покровськом, треба мати артилерію, дрони та інші засоби ураження. Однак, щоб бити по військових об'єктах ворога в Курській, Брянській, Ростовській областях, потрібна відповідна зброя, туди не дістати артилерією. Необхідні інші засоби, які можуть подолати від 100 кілометрів і більше.

Мусієнко зауважив, що важливо знищувати оперативні тили ворога дальністю 15, 20, 30 кілометрів, що може робити артилерія. Однак коли є засоби більш дальнього ураження, наприклад Taurus, то це дає можливість нищити командні пункти ворога в Курській чи Бєлгородській областях, щоб в нього не було стільки можливостей для наступальних операцій в бік Харківщини або Сумщини.

Для цього, як підкреслив військовослужбовець, потрібні Taurus, Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS. Тому роль Taurus, які Україна в майбутньому може отримати від Німеччини, дуже важлива.

Чи може один вид ракет змінити хід війни? Ні, але коли ми говоримо про цілий комплекс заходів, коли ці ракети працюють на глибину 250 – 300 кілометрів, коли ЗСУ мають інші типи озброєння (дрони), коли є далекобійна артилерія та її насичення на полі бою, то цей комплекс працює,

– озвучив Мусієнко.

Військовослужбовець також додав, що удари по військових об'єктах вглиб території Росії ще й деморалізують росіян і це теж має суттєве значення під час війни.

Зазначимо, що військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що в разі передачі Україні ракет Taurus, їх ціллю може стати зокрема Кримський міст. Він наголосив, що ефективність ударів буде залежати від кількості наданих ракет і розповів, що дальність їх польоту становить 560 кілометрів.