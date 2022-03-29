В Украине могут вырасти цены на лекарства
29 марта 2022 , 18:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Цены на лекарства в Украине могут варьироваться. Причиной тому является изменение курса валют и инфляция.
Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, вскоре украинцы могут заметить изменение цены на лекарственные препараты. Особого роста цены ждать не стоит – речь идет о колебаниях показателей.
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Колебания цен
Как пояснил Радуцкий, 90% лекарства в Украине – это импортные препараты. Соответственно, из-за колебаний курса валют и инфляции цены могут изменяться.
Также он подчеркнул – резкого подорожания лекарства в Украине пока не предвидится.
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