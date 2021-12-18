В Украине может быть два случая Омикрона: заболели мужчина и женщина из Киева

Первый случай инфицирования штаммом коронавируса Омикрон зафиксировали у мужчины из Киева. Мужчину уже выписали из больницы. Однако, ранее генетик сообщал об Омикроне у женщины.

Омикрон подтвердили у мужчины из Киева

Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак сообщил, что штамм Омикрон подтвердили у мужчины из Киева уже после того, как его выписали из больницы.

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Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса Омикрон,

– рассказал санврач.

Мужчина второй раз заболел коронавирусом в этом году

По данным врача, пациент уже болел COVID-19 в начале этого года, после возвращения из-за границы у него появились симптомы вирусной инфекции.

Недавно он был за границей в ОАЭ, вернулся в Киев. Здесь у мужчины появились симптомы вируса, он обратился в больницу и прошел курс лечения. Его уже выписали, но только вчера вечером появились результаты секвенирования, которые подтвердили штамм "Омикрон",

– сообщил Сергей Чумак.

По словам врача, продолжается эпидемиологическое расследование, в частности, уточняют в какой именно стране был мужчина.

Это первый случай штамма Омикрон, который зафиксировали в Украине . Об этом утром 18 декабря сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Мы должны быть готовы к новому штамму вируса. Меры те же – масочный режим, соблюдение безопасной дистанции, регулярное мытье рук, вакцинация,

– добавляет Сергей Чумак.

В Украине, вероятно, уже два случая Омикрона

Впрочем! Предварительно генетик Александр Коляда в своем блоге в инстаграме сообщал о случае Омикрона – заболела молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ.

Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).

Главное о штамме Омикрон

Случаи заражения уже зафиксировали почти в 80 странах.

Вероятно, новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

Имеющиеся вакцины не слишком эффективны против этого штамма. Две дозы вакцины от Pfizer обеспечили только 33% защиты.

ВОЗ заявила, что штамм вызывает заболевание в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Эти симптомы легко спутать с обычным ОРВИ.

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