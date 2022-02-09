500 гривен за бустерную прививку: в правительстве рассказали, когда украинцы получат деньги

В случае получения бустерной дозы вакцинации в Украине дополнительно будут начислять 500 гривен. Средства начнут выплачивать с 14 марта 2022 года.

Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 9 февраля. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Следовательно, предусмотрели:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы;

предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью І и II группы, состоящим на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.

Выплаты за бустер: что известно

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Владимир Зеленский 24 января анонсировал расширение программы выплат за прививки.

COVID-сертификат о получении бустера можно будет сформировать в приложении "Дия". В Министерстве здравоохранения проинформировали, что он появился в приложении 1 февраля.

Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала

Текст публикации Тараса Мельничука:

Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в постановление "Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", которыми предусмотрел следующее:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы вакцинации;

предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью І и II группы, состоящим на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.