В Украине начал работу новый оператор зарядных станций ECOSAT

Вслед за увеличением количества электромобилей на дорогах Украины продолжает расти электромобильная инфраструктура. Компания с европейскими инвестициями ECOSAT установила свои первые скоростные станции во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

По данным ECOSAT, они уже подключены к платформе GO TO-U. Расширение сети запланировано с Запада на Восток страны, рассказывает 24 Канал.

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"Рады приветствовать ECOSAT на украинском рынке зарядной инфраструктуры, который развивается бешеными темпами! Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с GO TO-U ECOSAT не только обеспечит современные и надежные зарядные решения для владельцев электромобилей, но и предложит уникальный опыт зарядки, что изменит представление о комфорте и удобстве каждого владельца электромобиля", – прокомментировал сотрудничество коммерческий директор украинского технологического стартапа GO TO-U Богдан Рогаля.



Зарядные станции ECOSAT уже подключены к платформе GO TO-U / Фото ECOSAT

Подключение к платформе GO TO-U предоставляет станциям ECOSAT ряд преимуществ для водителей EV:

возможность резервации коннектора на необходимый день и время благодаря уникальной технологии резервации, что позволяет избегать очередей на зарядной станции и спланировать свое время с точностью до минуты;

контроль уровня заряда в режиме реального времени, досрочное прекращение или продолжение зарядной сессии;

услуги круглосуточной клиентской поддержки в случае возникновения вопросов или сложностей;

просмотр и заказ дополнительных услуг на зарядной локации (бронирование номера в гостинице, столика в ресторане и т.д.);

получение полной информации о зарядной локации и инфраструктуре возле нее.

В ECOSAT отметили, что компания намерена создать крупные зарядные хабы вдоль основных автомагистралей Украины, сочетая их работу с солнечными панелями и системами энергосбережения.

Мы являемся новым оператором зарядных станций, а также производителем зеленой энергетики на рынке Украины. Реализуя свои проекты, активно привлекаем европейские инвестиции в виде софинансирования. Приобщившись к развитию зарядной инфраструктуры, ECOSAT стремится обеспечить высокую мобильность украинских электрокаров, чтобы водители чувствовали комфорт, передвигаясь в любую точку страны, и имели уверенность в возможности непрерывного движения,

– подчеркнул CEO компании Ярослав Зинькович.

"В то же время ECOSAT имеет не только автозарядное направление бизнеса, но и реализует в Украине проекты установки систем хранения электроэнергии мощностью от 500 кВт*ч и строительства солнечных электростанций. Они являются важным элементом в обеспечении стабильности украинской энергосистемы", – сказал он.

В ECOSAT добавили, что компанией спроектировано и строится 1 МВт солнечных электростанций для обслуживания собственных нужд, а также для стабилизации энергетической инфраструктуры рынка Украины. В будущем их количество будет увеличиваться с увеличением зарядных электростанций.