В Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных

Списки пропавших сейчас уточняются, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести.

Также Объединенный центр работает и для российских оккупантов.

Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Ибо ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях!

– говорится в сообщении.

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Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

Обратиться можно также и на электронный ящик: united.centre.ssu@gmail.com

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