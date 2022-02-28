В Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных
28 февраля 2022 , 18:07Читати новину українською
Источник:Служба безопасности Украины
Списки пропавших сейчас уточняются, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести.
Также Объединенный центр работает и для российских оккупантов.
Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Ибо ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях!
– говорится в сообщении.
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Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:
+38 067 650 83 32
+38 098 087 36 01
Обратиться можно также и на электронный ящик: united.centre.ssu@gmail.com
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