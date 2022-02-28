Також Об’єднаний центр працює і для російських окупантів.
Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!,
– йдеться у повідомленні.
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Для звернень громадян цілодобово працюють телефони:
+38 067 650 83 32
+38 098 087 36 01
Звернутись можна також і на електронну скриньку: united.centre.ssu@gmail.com
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