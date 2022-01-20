В Украине началась вспышка COVID-19, – Ляшко
20 января 2022 , 09:57Читати новину українською
Источник:Минздрав
Министр здравоохранения заявил, что в Украине началась вспышка COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, что именно об этом свидетельствует количество заболевших коронавирусом.
Соответствующее заявление министр сделал на брифинге 19 января. Это произошло после того, как в Украине обнаружили более 18 тысяч больных.
К теме COVID-19 возвращается: за сутки в Украине обнаружили более 18 тысяч больных
В Украине новая вспышка коронавируса
В Украине за сегодня уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка,
– рассказал Виктор Ляшко.
Министр здравоохранения уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация – на Прикарпатье. Кроме того, негативная динамика уже наблюдается в:
- Черновицкой;
- Львовской;
- а также в Тернопольской областях.
Последние новости о коронавирусе в Украине
- За прошедшие сутки, 19 января, по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В последний раз такие высокие показатели регистрировали в ноябре. Больше всего больных обнаружили в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Тернопольской областях.
- 19 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине из-за роста заболеваемости COVID-19 снова могут приостановить плановые госпитализации.
- Перед этим, 18 января, в министерстве здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется в мире. Именно поэтому, вероятно, Украина уже не избежит новой вспышки.
Новости о коронавирусе: в Украине обнаружили недуг у младенца – смотрите видео