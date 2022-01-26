В Украине начали испытания серийной пусковой установки "Нептуна"

Начались ходовые испытания первой серийной пусковой установки против корабельного комплекса "Нептун". Их проводит бюро "Луч" и компания "УкрИннМаш".

Сейчас проводят тестирование всех систем установки на шасси Tatra в зимних условиях. Уже есть первое видео испытаний.

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Начали испытания пусковой установки "Нептуна"

Госпредприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" совместно с СКТБ Корпорация "УкрИннМаш" начали ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун".

Появилось эксклюзивное видео с испытаниями УЗПУ-360, смонтированную на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение.

Во время тестирований проверили работу гидравлики установки и ее аутригеров в зимних полевых условиях.

Испытания серийной пусковой установки "Нептуна": смотрите видео

Противокорабельный комплекс "Нептун": что о нем известно