Соответствующие мероприятия ввели в Сумской, Житомирской, Харьковской и Черкасской. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные облэнерго.
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В ряде областей Украины сегодня вводят аварийные отключения света. Пока известно о по меньшей мере 4 областях, которые попали под ограничения.
Соответствующие мероприятия ввели в Сумской, Житомирской, Харьковской и Черкасской. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные облэнерго.
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