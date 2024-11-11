Соответствующие мероприятия ввели в Сумской, Житомирской, Харьковской и Черкасской. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные облэнерго.

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