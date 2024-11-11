Відповідні заходи ввели у Сумській, Житомирській, Харківській та Черкаській. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві обленерго.
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У низці областей України сьогодні вводять аварійні відключення світла. Наразі відомо про щонайменше 4 області, які потрапили під обмеження.
Відповідні заходи ввели у Сумській, Житомирській, Харківській та Черкаській. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві обленерго.
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