Відповідні заходи ввели у Сумській, Житомирській, Харківській та Черкаській. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві обленерго.

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