Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО, – Джонсон
Источник:uk.news
Украина активно работает над созданием нового документа, гарантирующего нам безопасность в случае нового нападения России. Консультации с потенциальными гарантами уже ведутся, но наработка действенной схемы противодействия агрессору на выгодных Украине условиях – задача не из простых.
Одним из вариантов, рассматриваемых Украиной, является договор, который будет дублировать 5 статью НАТО. В ней говорится, что нападение на одного считается нападением на всех. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что подписание документа на подобных условиях вряд ли возможно.
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Какими могут быть гарантии безопасности для Украины
По мнению Джонсона, Украина может рассчитывать на всемерную поддержку от гарантов. Он считает, что наше государство нужно сделать неприступным для врагов, и именно это западные партнеры собираются сделать.
Вряд ли это будет что-то вроде 5 статьи НАТО. Но мы можем поддержать украинцев оружием, учебами и разведывательными данными,
– сказал Джонсон.
Он добавил – гаранты безопасности Украины должны сделать все для того, чтобы нападение на Украину считалось невозможным из-за нашей оборонной мощи.
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