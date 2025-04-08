Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Силы обороны наращивают количество артиллерийских установок. Украинские военные имеют на вооружении САУ "Богдана", Caesar и другие.

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Политическая неопределенность союзников

Павел Нарожный отметил, что Вооруженные Силы Украины сталкиваются с неопределенностью партнеров. Говорится о хаотичной политике Соединенных Штатов Америки в различных сферах, в частности военной и международной.

Рассчитывать на США сейчас трудно, поэтому военные очень берегут артиллерийские снаряды. В рамках такой неопределенности выстрелить все сразу и остаться через некоторое время без ничего будет очень непросто,

– сказал он.

Сейчас Вооруженные Силы Украины стреляют не так много, как бы хотелось. По мнению военного эксперта, украинские артиллеристы за сутки используют примерно 10 – 15 тысяч снарядов.

Напомним, ранее Павел Нарожный отметил, что Россия имеет преимущество в артиллерии, в частности – в количестве выстрелов, которое вдвое превышает украинское. В то же время Украина активно работает над тем, чтобы приблизиться к паритету, в частности налаживает собственное производство, уничтожает логистику врага и получает поддержку от европейских партнеров.