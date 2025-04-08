Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зазначивши, що Сили оборони нарощують кількість артилерійських установок. Українські військові мають на озброєнні САУ "Богдана", Caesar та інші.

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Політична невизначеність союзників

Павло Нарожний зауважив, що Збройні Сили України стикаються із невизначеністю партнерів. Мовиться про хаотично політику Сполучених Штатів Америки у різних сферах, зокрема військовій та міжнародній.

Розраховувати на США зараз важко, тому військові дуже бережуть артилерійські снаряди. В рамках такої невизначеності вистріляти все одразу і залишитись через якийсь час без нічого буде дуже непросто,

– сказав він.

Зараз Збройні Сили України стріляють не так багато, як би хотілось. На думку військового експерта, українські артилеристи за добу використовують приблизно 10 – 15 тисяч снарядів.

Нагадаємо, раніше Павло Нарожний зазначив, що Росія має перевагу в артилерії, зокрема – у кількості пострілів, яка вдвічі перевищує українську. Водночас Україна активно працює над тим, щоб наблизитися до паритету, зокрема налагоджує власне виробництво, знищує логістику ворога та отримує підтримку від європейських партнерів.