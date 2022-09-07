Почему украинцам не стоит надеяться на израильский "Железный купол": ответ Чмута

Израильская мобильная система противовоздушной обороны "Железный купол" неоднократно доказывала свою эффективность. Впрочем, Украине такая ПВО не подходит.

Так, наша страна имеет большую площадь, поэтому количество объектов, которые необходимо прикрыть, "распылены" на всей территории. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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"Железный купол" является частью большой системы

По его словам, израильская система противоракетной обороны состоит из нескольких эшелонов. "Железный купол" является самым простым из них.

Она предназначена для перехвата минометных мин, артиллерийских снарядов, снарядов от реактивных систем залпового огня типа "Град" или подобных систем.

– отметил Чмут.

То есть "Железный купол" это только один из элементов большой системы, где есть еще и другие. Так, в израильскую противоракетную оборону входит еще "Праща Давида", Arrow и т.д. Это огромный комплекс, который Израиль строил около 40 лет.

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Может ли Украина создать свою ПВО

Украина никогда не создавала системы противовоздушной обороны или зенитные ракетные комплексы. И по состоянию на сегодняшний день крайне ограничена в этих возможностях.

Я бы не рассчитывал на то, что вдруг завтра мы что-нибудь создадим,

– заметил Чмут.

По его мнению, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украине остается только закупать такие системы у наших союзников. "На долгосрочную, возможно, есть смысл вкладываться и пытаться что-то создать свое, но никаких гарантий нет", – сказал Чмут.

Он пояснил, что создание собственной системы противовоздушной обороны может занять и более 10 лет, однако все это время небо необходимо чем-то прикрывать. Что касается стоимости разработки, то это индивидуально. Иногда дешевле купить уже готовую систему ПВО, но бывает и наоборот.

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