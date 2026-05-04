Украине не сообщили ни о каких договоренностях по прекращению огня, – Зеленский

Украине не поступали никакие договоренности о прекращении огня на 9 мая. Владимир Зеленский считает предложение об однодневном перемирии "нечестным".

Об этом президент Украины сообщил в комментарии Суспильному.

Что говорит Зеленский о прекращении огня?

Владимир Зеленский, сообщил, что Украине никто не сообщил ни о каких договоренностях США и России о прекращении огня на 9 мая.

Это война России против Украины. Если договариваются Америка и Россия, важно, чтобы наша сторона знала, о чем они говорят,

– добавил президент.

По словам Зеленского, предложение прекратить огонь на один день является "нечестным", ведь перед этим Россия будет убивать украинцев. К примеру, он привел последние удары по Мерефе на Харьковщине и Днепру. В результате атак там погибли и пострадали люди, в том числе дети.

После этого говорить: давайте остановимся на один день, чтобы провести парад – это несерьезно. У нас праздников нет. На утро после 9 мая они снова будут убивать,

– подчеркнул украинский лидер.

К слову, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что в Москве боятся не только атаки 9 мая. По словам генерала армии, любой сбой во время парада на Красной площади разрушит образ полного контроля, который Владимир Путин навязывал годами.

Что планируется в России на 9 мая?

Ранее Зеленский рассказывал, что в 2026 году на параде в Москве оккупанты не будут показывать военную технику. Он предположил, что у них нет таких возможностей и опасаются атак дронов.

После этих слов украинского президента российский депутат Андрей Колесник пригрозил Украине "ударами возмездия" в случае провокаций в Москве 9 мая.