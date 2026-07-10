От США денег не будет: экономист предположил, какой будет помощь Украине в будущем

После саммита НАТО и заявлений о новых пакетах поддержки Украины важно отделять политические сигналы от реальных денег. Единство Запада по-прежнему имеет решающее значение, но финансирование войны и государственных нужд зависит не только от деклараций, но и от бюджетов, выборов в ключевых странах ЕС и ситуации на финансовых рынках.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил , почему Украине не стоит рассчитывать на большие средства от США в 2027 году. По его словам, основная финансовая нагрузка, скорее всего, ляжет на Европейский Союз, но и там между обещанными суммами и реальными поступлениями может быть большая разница.

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США не дадут Украине больших денег

Украине следует трезво оценивать будущую финансовую поддержку, поскольку политические заявления не всегда означают реальные поступления в бюджет. Соединенные Штаты могут подписывать различные документы о помощи, но в 2027 году больших средств от Вашингтона ожидать не стоит. В проекте американского бюджета речь идет примерно о 400 миллионах долларов для Украины, и эти деньги имеют другое назначение.

Американцы могут подписывать что угодно по поводу предоставления Украине денег, но от Америки денег не будет,

– подчеркнул Пендзин.

По его словам, эти 400 миллионов долларов фактически пойдут на оплату услуг, которые сами США будут предоставлять Украине. Речь идет, в частности, о разведывательной информации о баллистических ракетах и других угрозах.

Это нужная помощь, но это не те деньги, которые нужны Украине,

– пояснил экономист.

Основные ожидания на следующий год связаны с Европейским союзом. Именно ЕС, а не США, должен стать главным источником финансирования для Украины.

Финансирование зависит от политики в ЕС

Будущая помощь Украине будет зависеть не только от решений в Брюсселе, но и от политической ситуации в странах, которые формируют европейский бюджет. Речь идет прежде всего о Франции, Германии и Италии, хотя ключевую роль в финансовых поступлениях в ЕС играют именно Франция и Германия. Поэтому выборы, рейтинги партий и внутренние кризисы в этих государствах могут напрямую влиять на то, как быстро и в каком объеме Украина будет получать обещанные средства.

Есть несколько столпов, на которых держится европейское единство, которые являются основными финансовыми донорами Европейского Союза,

– пояснил Пендзин.

Во Франции в 2027 году состоятся президентские выборы, на которые Эммануэль Макрон уже не сможет баллотироваться в качестве действующего президента на новый срок. В то же время высокие рейтинги имеет Марин Ле Пен, и это создает дополнительную неопределенность для будущей политики Парижа в отношении Украины. В Германии также укрепляются позиции "Альтернативы для Германии", а местные выборы в землях будут определять дальнейший баланс политических сил.

Здесь крайне важно, как будут складываться политические баталии в этих странах,

– подчеркнул экономист.

Ситуация в Венгрии, Словакии, Польше или Чехии тоже имеет политическое значение, но эти страны не являются главными финансовыми донорами Евросоюза. Многие восточноевропейские государства сами активно рассчитывают на средства из европейского бюджета. Поэтому для Украины критически важно, чтобы именно большие экономики ЕС сохраняли готовность финансировать обещанные программы поддержки.

Обещанные суммы еще нужно превратить в реальные деньги

Даже если партнеры объявляют о больших пакетах поддержки, Украина не всегда получает их в полном объеме. С начала активной фазы войны в Киев, по оценке экономиста, в лучшем случае поступало около 60% от обещанного. Причины могут быть разные: часть условий Украина не выполнила, где-то не были приняты необходимые законы, а отдельные договоренности не удалось довести до конца.

По программе Ukraine Facility за 2025 год Украина недополучила 5,5 миллиарда евро. Почему-то не выполнили задачи, но и не получили в полном объеме,

– привел пример Пендзин.

Поэтому заявленные 70 миллиардов не стоит автоматически воспринимать как сумму, которая полностью и быстро поступит в Украину. Если из этих денег реально поступит 45–50 миллиардов, это уже будет хорошим результатом. Но даже такие объемы еще нужно найти, согласовать и провести через финансовые механизмы Европейского Союза.

Когда мы считаем реальные деньги, нужно понимать: то, что нам обещают 70 миллиардов, в лучшем случае, если дойдет 45–50, мы будем бесконечно счастливы,

– отметил экономист.

Отдельный риск связан с кредитными программами. Часть средств для Украины формируется через европейские облигации: Европа размещает их на финансовых рынках, получает кредитные ресурсы и передает Украине. Любая нестабильность на этих рынках может сократить или замедлить поступления.

Поэтому будущее финансирование нужно оценивать без иллюзий. Поддержка Европы остается ключевой, но между политическим обещанием и реальными деньгами всегда лежит долгий путь, на который влияют выборы, бюджеты, рынки и выполнение условий.

Пендзин объяснил, почему США не дадут Украине больших денег: смотрите видео