Буданов заявил о нехватке Starlink для противодействия ракетным комплексам России

Кирилл Буданов заявил, что Украине недостаточно нынешних возможностей Starlink и Starshield для противодействия российским ракетным комплексам. Украинской стороне требуется более широкий охват этих систем.

Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью Newsforce.

Буданов заявил о проблеме с доступом к Starlink

Буданов отметил, что Украина заинтересована в использовании возможностей Starlink и Starshield для противодействия российским ракетным установкам, с которых запускают ракеты по украинским городам.

Мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink/Starshield. Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины. На данный момент имеющегося у нас доступа недостаточно. Нам нужны расширенные возможности – нужно большее покрытие,

– сказал Буданов.

В августе Владимир Зеленский рассказывал, что Украина обращалась к президенту США Дональду Трампу по поводу возможности использования Starlink над территорией России в оборонных целях. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

Напомним, ранее и финский президент Александр Стубб обращался к Илону Маску с призывом расширить возможности использования Starlink для Украины. Речь идет, в частности, о доступе к спутниковой связи в районах, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет.

Стубб считает, что это могло бы помочь Украине выявлять и поражать такие установки, в частности на территории России.

В настоящее время Starlink не работает на территории России, а украинские чиновники связывают расширение покрытия с возможностью противодействовать мобильным пусковым комплексам, которые могут находиться в сотнях километров от украинской границы.

Вопрос особенно актуален в преддверии зимы, когда Украина сталкивается с необходимостью усилить защиту от российских баллистических ударов. Starlink уже стал важным элементом украинских военных коммуникаций и используется, в частности, для управления беспилотниками.

В то же время финский президент подчеркнул, что Украине перед зимой нужны не только средства противовоздушной обороны, но и поддержка энергетической инфраструктуры и финансирование.