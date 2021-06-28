Украине нужен двухпалатный парламент, – Бессмертный

Во время создания Конституции Украины 25 лет назад утвердили однопалатную структуру парламента. Сейчас же все изменилось, а потому государству необходимо поменять его на двухпалатную.

Такое мнение высказал соавтор Конституции Украины Роман Бессмертный. По его словам, есть определенная причина, чтобы осуществить изменения.

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"Я считаю, что должен быть двухпалатный парламент. Украина – слишком большое государство с очень акцентированными региональными интересами. Киев не всегда способен их абсорбировать", – объяснил Бессмертный.

Также он отметил, что Конституция в целом нуждается в совершенствовании, так как ее приняли в момент трансформации – там осталось много посттоталитарного. По мнению Бессмертного, это недопустимо.

При такой структуре парламента обе палаты разнятся составом, порядком формирования и полномочиями. Обычно одна из палат – верхняя, а другая – нижняя. Таким образом сначала законы принимает нижняя палата, а позже их принимает верхняя. Что интересно, верхняя палата может только принять или отклонить закон, а не вносить в него изменения.

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