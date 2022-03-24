Украине нужна военная помощь без ограничений, – Зеленский

Мир помогает украинскому государству противостоять в войне с Россией, хотя и не прилагает абсолютно всех усилий. Владимир Зеленский заявил, что Украина еще нуждается в военной помощи.

Об этом президент сообщил во время выступления на Саммите НАТО, передает 24 канал. По его словам, говорится о том, чтобы не было никаких ограничений.

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Зеленский: Россия без ограничений применяет военный арсенал

Зеленский напомнил, что украинская армия уже месяц противостоит в неравных условиях. Он заявляет об этом всякий раз, как выпадает возможность.

Я уже месяц повторяю вам одно. Чтобы спасать людей и наши города, Украине необходима военная помощь. Без ограничений,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина нуждается в такой же неограниченной военной помощи, которую имеет и Россия, когда применяет против украинского государства весь свой арсенал.

"Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", – перечислил Зеленский.

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