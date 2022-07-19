Резников рассказал, сколько HIMARS и M270 нужно для сдерживания россии

Реактивные системы залпового огня HIMARS уже стали ночным кошмаром оккупантов. Всего несколько РСЗО оказывают огромное влияние на поле боя, а впоследствии их количество будет только расти.

Лишь несколько РСЗО HIMARS позволили нашим героям нанести просто безумные удары по складам врага с боеприпасами и его командным пунктам. российские оккупанты из-за проблем с логистикой уже не могут вести интенсивные наступательные действия.

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Сколько еще HIMARS и M270 нужно ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что сейчас наши герои с помощью 8 систем HIMARS уничтожили более 30 складов и командных пунктов врага. Переговоры с партнерами по дополнительному оружию уже ведутся.

Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам нужно по крайней мере 50 таких систем, учитывая, что наш фронт – почти 2500 километров, это расстояние между Барселоной и Варшавой.

– отметил Резников.

Он также добавил, что если говорить об эффективном контрнаступлении по всей линии фронта, то ВСУ нуждаются в 100 таких системах, такое их количество позволит нивелировать огневое преимущество врага. Кроме того, при контрнаступлении важно отрезать оккупантов от поддержки и поставок, а для этого нужны ракеты для дальности 100 – 150 километров.

По словам Резникова, Украине нужно освободить от врага 2500 городов и сел, поэтому этот процесс быстрым быть не может.

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