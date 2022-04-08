Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское, – Резников

Алексей Резников заявил, что Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это лучшее решение по многим соображениям.

Об этом глава Министерства обороны сообщил 7 апреля в видеообращении к государствам-партнерам.

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Украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому – потери врага,

– сказал он.

Алексей Резников объяснил, почему предоставить Украине оружие, используемое странами НАТО, – это лучшее решение.

Во-первых, это будет мощный сигнал России, что ей не удастся изнурить украинскую армию. Напротив – стоимость войны для Москвы очень возрастет. Украинская армия сможет оказать эффективное сопротивление.

Во-вторых, это еще больше улучшит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы. И существенно усилит восточный фланг НАТО. Инвестиции в нашу армию это лучшие инвестиции в оборону, которые только можно представить.

В-третьих, техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Например, артиллерия калибра 155 миллиметров используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение.

В-четвертых, передать это оружие сможет много стран разными способами. Некоторые уже снимают нужные нам системы с боевых дежурств, заменяя их более современными. Кому-то просто нужно разрешение страны-производителя.

Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно скорее. Мы не боимся России и способны ее победить. Мы хотим уничтожить убийц, насильников и мародеров, которые принесли нам неуемную боль,

– подчеркнул глава Минобороны.

Обращение Алексея Резникова: смотрите видео