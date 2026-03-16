Мы проиграли битву за мысли, – ветеран честно сказал, что срочно надо менять в Украине
- Ветеран Николай Мельник отметил важность подготовки украинской молодежи к будущим вызовам.
- Он подчеркнул, что молодежь должна уметь использовать технологии, такие как дроны, и участвовать в волонтерских инициативах для поддержки оборонных сил Украины.
Россия за четыре года войны поставила свою экономику на военные рельсы и продолжает мобилизовать общество, начиная с молодежи. Украине же нужно быть готовой к тому, чтобы противостоять агрессору и дальше.
Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, отметив, почему важно заниматься подготовкой молодежи к будущим испытаниям. Он объяснил, как это поможет защитить ее от страны-агрессора.
Как в России готовят молодежь к войне?
Мельник отметил, что россияне логично пришли к тому, что сегодня готовят свою молодежь и даже подростков к войне. В то же время в Украине, по его мнению, еще продолжают "играть" в мирную жизнь.
Хотя на самом деле, чем лучше мы подготовим сейчас наших детей к испытаниям, тем больше будет у них шанс выжить,
– подчеркнул ветеран.
Россия, по его словам, пытается максимально использовать тот ограниченный ресурс, который имеет. Он является ограниченным, потому что армия – это такая структура, которой всегда всего мало. А война – это всегда борьба ресурсов, которых будет не хватать. Поэтому победит та сторона, которая эффективно использует то, что у нее есть.
На определенном этапе побеждала Украина, как объяснил Мельник, на другом – россияне. Сейчас мы находимся на определенном плато. И лето покажет, кто лучше подготовился и кто рациональнее использует ресурсы, которые имеет.
Очень надеюсь, что все-таки в нашем государстве появится большая целенаправленная программа по привлечению молодежи в Силы беспилотных систем и в целом в Силы обороны. И также появится нормальное национально-патриотическое воспитание, потому что мы все же потеряли определенное поколение, которое в большинстве сейчас прекрасно чувствует себя от Кракова до Лиссабона,
– подчеркнул он.
Это молодежь, по его словам, которая выехала за границу, потому что идеологически считает, что в Украине больше нечего делать.
Обратите внимание! Дисциплину "Основы национального сопротивления" планируют ввести в украинских университетах. Она должна быть обязательной для всех студентов независимо от пола и заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.
"Мы проиграли битву за мысли, поэтому нам нужна сейчас довольно мощная программа национально патриотического воспитания, чтобы 14 – 16-летние подростки на подсознательном уровне считали, что за Украину надо продолжать бороться, а не ехать за границу. Это вызов, который стоит сегодня перед властью, Министерством образования", – объяснил Николай Мельник.
Можно продолжать рассказывать в Украине, что, мол, нужно, чтобы наши дети не знали, что такое война. Но, по его словам, они уже это знают и уже играют под бомбежками.
Не приобщать детей к даже волонтерским программам по поддержке Сил обороны – это преступление против них,
– уверен ветеран.
Он добавил, что украинские дети должны в 15 лет уметь летать на FPV и других дронах, уметь крутить турникеты, чтобы помочь хотя бы себе, если что-то прилетит. А также нужно их максимально привлекать ко всем волонтерским инициативам, например, к пошиву сеток.
Как проходит военная подготовка студентов в Украине?
Напомним, что с сентября 2025 года все студенты в Украине должны проходить базовую общую военную подготовку (БОВП). После этого они получат военно-учетную специальность и принимают присягу. С этого момента студенты становятся резервистами независимо от возраста. А после 25 лет эти люди подлежат призыву, если их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора.
Программа БЗВП распространяется на студентов второго курса бакалавриата, но не охватывает магистров или аспирантов.
Также с 1 января 2026 года студенты-медики должны пройти военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Речь идет о гражданах Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, которые являются пригодными к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.