Украине нужно оружие для победы, – Ермак о контратаках ВСУ и освобождении территорий
Источник:The Economist
Украина уже 5 недель борется с Россией, которая напала на наши земли. Оккупанты не могут достичь своих основных целей и взять Киев.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак настаивает, что Украина способна контратаковать и освобождать свои территории. Он рассказал, что для этого нужно.
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Если у нас будет достаточно интенсивного оружия, мы победим,
– говорит Ермак.
В противном случае вытеснять россиян будет труднее, чем остановить их продвижение.
"Я думаю, что в мире есть одна, а может и две армии, которые способны остановить российскую армию после месяца боев. Если бы я был членом НАТО, мне было бы очень интересно иметь страну, которая на практике покажет, на что она способна", – говорит он.
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