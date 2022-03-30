Украине нужно оружие для победы, – Ермак о контратаках ВСУ и освобождении территорий

Украина уже 5 недель борется с Россией, которая напала на наши земли. Оккупанты не могут достичь своих основных целей и взять Киев.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак настаивает, что Украина способна контратаковать и освобождать свои территории. Он рассказал, что для этого нужно.

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Если у нас будет достаточно интенсивного оружия, мы победим,

– говорит Ермак.

В противном случае вытеснять россиян будет труднее, чем остановить их продвижение.

"Я думаю, что в мире есть одна, а может и две армии, которые способны остановить российскую армию после месяца боев. Если бы я был членом НАТО, мне было бы очень интересно иметь страну, которая на практике покажет, на что она способна", – говорит он.

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