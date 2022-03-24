Украине нужно оружие: на одном героизме мы к победе придем не скоро

День начался с хорошей новости из Бердянска, где потопили вражеский десантный корабль. Вчера СМИ со ссылкой на Пентагон писали, что часть россиян оттеснили от Киева на 25 – 35 километров.

Казалось бы, тренд явно на победу. Но на фоне новостей об успехах Украины теряются (сознание просто не хочет их воспринимать) сообщения, которые должны бы заставить нас мыслить боле реалистично.

Важно Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО

Ложка дегтя

Например, об усилении обстрелов врагом Чернигова и Мариуполя. Или о том, что по подсчетам Пентагона захватчики еще не использовали "значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности".

Или о том, что на северо-западном направлении враг остается от Киева на расстоянии всего 15 – 20 километрах, более того, россияне там окапываются и готовятся к обороне. А обороняющаяся сторона, как известно, всегда несет меньшие потери, чем наступающая. А наступающей стороной теперь становимся мы…

Нам нужно оружие для наступления

И вот здесь – плавный переход к сегодняшнему саммиту НАТО и жестокой реальности. Грех жаловаться на блок, поскольку мы итак воюем его оружием, которое страны НАТО могли бы и не давать. Но! Нам нужно не просто оружие, а наступательное оружие.

Одно дело обороняться, а другое – наступать, освобождать свою территорию.

Войну не выиграть без наступательных вооружений. Без ракет средней дальности. Которые могут быть средствами сдерживания. Подчеркиваю – сдерживания, а не агрессии, которая угрожала бы российской территории большими разрушениями. Без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться. Но невозможно долго эффективно защищаться без надежно эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая сбивает вражеские баллистические ракеты на большом расстоянии, а также самолеты. Однако ее нам не дают. Нам не дают истребители, – э то из позавчерашнего выступления Андрея Ермака в британском аналитическом центре Chatham House.

Выводы делаем сами. Но можно с уверенностью говорить, что если ситуация с дальнобойными ПВО и баллистическими ракетами не изменится, то на одном героизме мы к победе придем не скоро.

А затяжная война – это больше жертв, больше разрушений и… больше дипломатических уступок врагу. Потому что успехи нашей дипломатии базируются на успехах нашего оружия. А поскольку мы не ставим себе целью дойти до Москвы, то закончиться все должно, в любом случае, мирным договором.

А вот каким он будет – зависит от того, как успешно мы будем наступать, а не обороняться.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: