Чего боятся партнеры: военный обозреватель ответил на аргументы против предоставления авиации
Вопрос поставки военной авиации, крайне необходимой Украине для полноценного закрытия неба, до сих пор не решен. Некоторые американские чиновники говорят, что предоставление Украине F-16 не ко времени, но так же они говорили о танках Abrams.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Украине никто не отказывал в предоставлении авиации, зато продолжаются дискуссии относительно моделей, сроков и других вопросов, связанных с возможными поставками.
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Украине никто не отказал
Александр Мусиенко отметил, что Украина ни от кого не получала четкого отказа в поставках самолетов. Он подчеркнул, что сейчас только продолжаются дискуссии и переговоры по поводу вероятной поставки.
Ссылаясь на слова заместителя министра обороны США Колина Каля, о нецелесообразности передачи Украине именно F-16, Мусиенко рассказал, что тоже он говорил о танках Abrams, которые США все же решили поставлять Украине.
Он приводил аргументацию, к ней можно было прислушаться. Вес танка, авиационное топливо, которое для них нужно, логистика и т.д. И здесь проходит время, а США принимают решение о передаче Украине танков,
– сказал Мусиенко.
При этом руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что не стоит относиться к словам Колина Кая легкомысленно, поскольку его мнение влияет на президента США и сам Джо Байден говорил, что его аналитики не видят смысла передавать Украине самолеты сейчас.
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Но при этом, по словам Мусиенко, подобный путь проходил практически все типы тяжелого вооружения, когда сначала были отказы, потом дискуссии, а в результате решения о поставках были приняты.
Нужны ли самолеты вообще
Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что партнеры Украины обеспокоены плотным расположением систем ПВО как в Украине, так и России. Поэтому ни одна из сторон не может получить преимущество в воздухе.
Александр Мусиенко считает, что Украина не может получить преимущество в воздухе, потому что у нее меньше самолетов, чем в России. Он убежден, что в случае если Украина получит 100 самолетов западного образца, то вместе с имеющимся авиапарком это обеспечит серьезное преимущество в воздухе на оккупированных территориях.
"Если уже идет речь, что вопрос авиации отсрочивается, хотя мы будем настаивать и дальше и говорить, что это нужно как можно скорее, тогда нам нужно это хоть как-то компенсировать ракетами дальностью 150 и более километров", - отметил Александр Мусиенко.
Украина ожидает авиацию от партнеров: что известно
- США, от которых зависит вероятная передача Украине F-16, считают, что на данном этапе войны эти самолеты не нужны Украине. В Вашингтоне руководствуются принципом, что каждый этап войны нуждается в разной оружия.
- Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для начала контрнаступления нужны F-16 или Gripen, или итальянские Tornado.
- При этом глава ГУР МО Кирилл Буданов говорит, что Украине нужна штурмовая авиация, а не истребительная. Это прежде всего самолеты А-10 и Thunderbolt II.