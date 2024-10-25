В Украине объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К, носитель ракеты "Кинжал"
25 октября 2024, 11:34Читати новину українською
Утром в пятницу, 25 октября, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей Украины идти в укрытия гражданской защиты.
Читайте также Ночью враг атаковал 63 "Шахедами": сколько удалось сбить
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
11:33, 25 октября
Ракетная опасность объявлена по всей территории Украины.
Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.