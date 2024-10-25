В Украине объявили воздушную тревогу: взлетел МиГ-31К, носитель ракеты "Кинжал"

Утром в пятницу, 25 октября, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей Украины идти в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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11:33, 25 октября Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Ракетная опасность объявлена по всей территории Украины.



