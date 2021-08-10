Украина обвинила Перемышль в нарушении договоренностей о местах памяти

Власть польского Перемышля нарушает соглашение о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий. Сейчас в городе продолжаются раскопки на участках, где обе страны должны работать сообща. Однако представителей украинской стороны не пригласили.

Совместное заявление опубликовало Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти. Польская сторона даже не проинформировала о начале раскопок.

Интересно Уникальная святыня Львова: как реставрируют Гарнизонный храм Петра и Павла – видео

О раскопках в Перемышле узнали из СМИ

В Минкульте сообщили, что раскопки начали на участке №974, который граничит с украинским военным кладбищем в Перемышле. На нем, по соглашению о сохранении памяти жертв войны и репрессий, предусмотрено совместное проведение исследований Украиной и Польшей.

Местные власти решили проводить эти раскопки для поиска мест захоронения жертв Первой мировой войны. Об этом Минкульт и УИНП узнали из СМИ уже после начала работ. Эта новость вызвала у украинской стороны разочарование, так как жертвами Первой мировой войны были не только поляки, но и украинцы, которые воевали в составе иностранных армий.

Отсутствие приглашения от польской стороны вызывает горькое разочарование, так как в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельное кладбище в Перемышле, на котором бы не был похоронен ни один воин-украинец,

– говорится в заявлении Минкульта.

Кроме того, в министерстве и УИНП констатировали, что из-за действий польской стороны у них нет возможности наблюдать за ходом раскопок и результатами исследований.

Коротко о соглашении между Украиной и Польшей