Спільну заяву опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті. Польська сторона навіть не поінформувала про початок розкопок.

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Про розкопки у Перемишлі дізналися зі ЗМІ

У Мінкульті повідомили, що розкопки розпочали на ділянці №974, яка межує з Українським військовим цвинтарем у Перемишлі. На ній, за угодою про збереження пам'яті жертв війни та репресій, передбачено спільне проведення досліджень Україною та Польщею.

Місцева влада вирішила проводити ці розкопки для пошуку місць поховання жертв Першої світової війни. Про це Мінкульт та УІНП дізналися зі ЗМІ уже після початку робіт. Ця новина викликала в української сторони розчарування, адже жертвами Першої світової війни були не лише поляки, а й українці, які воювали у складі іноземних армій.

Відсутність запрошення від польської сторони викликає гірке розчарування, адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного вояка-українця,

– йдеться у заяві Мінкульту.

Окрім того, у Міністерстві та УІНП констатували, що через дії польської сторони у них немає можливості спостерігати за ходом розкопок та результатами досліджень.

Коротко про угоду між Україною та Польщею