В Украине около 400 тысяч волонтеров киберармии, – Госспецсвязи

Украинская киберармия также успешно борется против оккупантов. Российские сайты систематически "ложатся", а вот наши ресурсы довольно устойчивы к вражеским атакам.

Всего в киберармии действуют более 400 тысяч участников. Об этом рассказал заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

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На помощь пришли лучшие специалисты

По словам Жоры, Украина начала формировать собственную киберармию, однако не успела завершить этот процесс.

На помощь государству пришли наши киберспекциалисты, которые являются лучшими в мире. Украинская киберармия – это самоорганизованное волонтерское движение, которое сейчас мы оцениваем в 400 тысяч активистов,

– отметил заместитель председателя Госспецсвязи.

По его словам, украинские бизнес и государственные структуры – устойчивы к киберагрессии со стороны России. В то же время обеспечение работоспособности информационной инфраструктуры Украины, как государственной, так и частной, свидетельствует об эффективной работе.

"Сейчас туго всем враждебным структурам, которые непосредственно ответственны за осуществление агрессии против Украины. И это также заслуга нашего киберсопротивления", – отметил чиновник.

Жора подытожил, что, по мнению россиян, такие масштабные атаки на их информационную структуру могла организовать лишь супердержава. Видимо, это случилось из-за того, что они не знали о существовании супернарода Украины.

Смотрите обращение Виктора Жоры: