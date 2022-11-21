Командиры, снайпер, пулеметчик: еще 10 боевиков Донбасса бросили за решетку

Сотрудники СБУ продолжают искать и способствовать привлечению к ответственности предателей, добровольно приобщившихся к оккупационным группировкам страны-агрессора. В Службе безопасности отчитались о заключении 10 боевиков.

Украинский суд вынес приговор по ним, поэтому их судьба на следующие годы уже определена.

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Как пояснили в СБУ, 10 боевиков из квази республики "ЛНР" и "ДНР" от 13 до 15 лет будут за решеткой.

Что известно о предателях

Известно, что предатели в начале полномасштабного вторжения в Украину вошли в состав подразделений Южного военного округа армии России.

Среди них:

командиры штурмовых отделений,

снайпер,

пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

Злоумышленников задержали во время контрнаступления украинских войск на Юге нашего государства. Большинство из них находилось на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции. Суд признал их виновными по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Один из осужденных командиров обстреливал Луганскую область

Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, обстреливавший объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области.

Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне 2022 года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по нескольким статьям, среди которых:

государственная измена;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в незаконных вооруженных формированиях.

Досудебные расследования проводили сотрудники СБУ в Запорожской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Добавим, что на днях контрразведка СБУ задержала агента российской разведки. Он корректировал террористические удары страны-оккупантки по Винницкой области.

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