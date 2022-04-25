В Украине от мин уже очистили более 13 тысяч гектаров: это почти 20 тысяч футбольных полей

С начала полномасштабной войны России против Украины спасатели, саперы и пиротехники ГСЧС смогли обезвредить более 75 тысяч взрывоопасных предметов на площади более 13 тысяч гектаров. В эту площадь можно вместить около 20 тысяч футбольных полей.

По данным Министерства внутренних дел, взрывотехники уже нашли и обезвредили более 75 тысяч боеприпасов и около 2 тысяч неразорванных авиабомб.

Важно В результате ракетных обстрелов по Жмеринке и Казатину погибли 5 человек: 18 человек ранены

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в Украине с начала полномасштабного вторжения очистили более 13 тысяч гектаров территории.

Выявлены и обезврежены 75 тысяч боеприпасов и около 2 тысяч авиабомб. Обследовано и очищено более 13 тысяч гектаров территории страны – это почти 20 тысяч футбольных полей,

– сказал Енин.

Также на территории Киевской области подразделения взрывотехников Нацполиции обезвредили около 5 тысяч единиц взрывчатки.

Неуправляемые минные заграждения и гранаты на растяжках оставляют после себя даже в квартирах и домах. В первую очередь эти мины смерть несут гражданскому населению. Но мирные граждане для войск России – также цель,

– сказал заместитель министра.

Для разминирования Украины привлекается максимально возможное количество пиротехников-работников МЧС, отметил Енин. Также, по его словам, сейчас согласовывается вопрос привлечения специалистов по разминированию Датского совета по делам беженцев, ПРООН, неправительственной британско-американской благотворительной организации ("HALO Trust"), MAG и других международных и неправительственных организаций.

Смотрите также: Пес Патрон – талисман черниговских пиротехников