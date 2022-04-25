За даними Міністерства внутрішніх справ, вибухотехніки вже знайшли та знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів та приблизно 2 тисячі нерозірваних авіабомб.

Важливо Внаслідок ракетного обстрілу по Жмеринці та Козятину загинули 5 осіб: 18 людей поранено

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення очистили понад 13 тисяч гектарів території.

Виявлено та знешкоджено 75 тисяч боєприпасів і близько 2 тисячі авіабомб. Обстежено та очищено понад 13 тисяч гектарів території країни – це майже 20 тисяч футбольних полів,

– сказав Єнін.

Також на території Київщини підрозділи вибухотехніків Нацполіції знешкодили майже 5 тисяч одиниць вибухівки.

Некеровані мінні загородження та гранати на розтяжках залишають після себе навіть у квартирах та будинках. В першу чергу ці міни смерть несуть цивільному населенню. Але мирні громадяни для військ Росії – також ціль,

– сказав заступник міністра.

Для розмінування України залучається максимально можлива кількість піротехніків-надзвичайників, зазначив Єнін. Також, за його словами, зараз узгоджується питання щодо залучення фахівців із розмінування Данської ради у справах біженців, ПРОООН, неурядової британсько-американської благодійної організації ("HALO Trust"), MAG та інших міжнародних і неурядових організацій.

Дивіться також: Пес Патрон – талісман чернігівських піротехніків