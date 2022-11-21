Отключение света в Украине: зачем экономить, если электричество и так выключают

В Украине продолжаются отключения электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, почему наших граждан призывают экономить, если свет и так выключают.

На сегодняшний день энергосистему нельзя перегружать. Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

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Зачем экономить, если и так выключают свет

Сеть просто должна избежать перегрузок для того, чтобы энергосистема вообще не разбалансировалась и чтобы не было какого-либо массового отключения,

– отметил Кудрицкий.

По его словам, если мы сами сможем сэкономить немного больше электроэнергии, то тогда отпадет необходимость дополнительной продолжительности отключения света.

"Именно поэтому мы призываем экономить", – подчеркнул глава Укрэнерго.

Увеличат ли продолжительность отключений света в Украине

Ранее Кудрицкий заявлял, что враг хочет уничтожить украинскую энергосистему и вызвать длительные отключения света. Наши специалисты работают над тем, чтобы не дать оккупантам это сделать.

По его словам, к возможным длительным отключениям готовиться нужно , но сейчас вводят плановые графики и будут делать все для того, чтобы отключения были не очень длительными.

Кстати, премьер Денис Шмигаль сообщал , что в результате российской атаки 15 ноября поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить график аварийных отключений.

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