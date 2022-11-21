Нині енергосистему не можна перевантажувати. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Важливо Якщо не буде нових атак: у Yasno анонсували приємні новини щодо відключення світла

Навіщо економити, якщо і так вимикають світло

Мережа просто повинна уникнути перевантажень для того, щоб енергосистема взагалі не розбалансувалась і щоб не було якогось масового відключення,

– наголосив Кудрицький.

За його словами, якщо ми самі зможемо зекономити трошки більше електроенергії, то тоді відпаде потреба додаткової тривалості відключення світла.

"Саме тому ми закликаємо економити", – підкреслив очільник Укренерго.

Чи збільшать тривалість відключень світла в Україні

Раніше Кудрицький заявляв, що ворог хоче знищити українську енергосистему та спричинити тривалі відключення світла. Наразі наші фахівці працюють над тим, щоб не дати окупантам це зробити.

За його словами, до можливих тривалих відключень готуватись треба, але наразі вводять графіки, які є плановими і робитимуть все, для того, щоб відключення були не дуже тривалими.

До речі, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок російської атаки 15 листопада вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень.

Варте уваги – Чи залишать Київ повністю без світла: дивіться відео