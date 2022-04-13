В Украине открыли уже более 10 тысяч уголовных дел по военным преступлениям россиян

В Украине с начала войны правоохранители зарегистрировали более 10 тысяч уголовных дел в отношении военных преступлений. Часть из них касается статьи о нарушении законов и обычаев войны.

Все эти преступления совершали русские военные или их приспешники. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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За полтора месяца войны зарегистрировано более 10 тысяч уголовных производств по факту преступлений, совершенных военными России, а также их пособниками: коллаборантами, предателями, шпионами,

– рассказал министр.

Более 4 тысяч уголовных производств касаются нарушения законов и обычаев ведения войны.

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