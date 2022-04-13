Усі ці злочини вчиняли російські військові або їхні посіпаки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Загалом за півтора місяця війни зареєстровано понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом злочинів, вчинених військовими Росії, а також їхніми пособниками: колаборантами, зрадниками, шпигунами,
– розповів міністр.
Понад 4 тисячі кримінальних проваджень стосуються порушення законів та звичаїв ведення війни.
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