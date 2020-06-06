6 июня в Украине отмечают День журналиста. По этому случаю представителей СМИ поздравили известные украинские политики. Правда, они также упомянули, что журналистская работа является очень сложной и опасной. В частности, за время независимости было совершено на них не одно нападение.

Глава Минздрава Максим Степанов

Министр здравоохранения поздравил журналистов с праздником во время брифинга по ситуации с коронавирусом. Он, в частности, поблагодарил представителей СМИ, что они всегда держат власть в тонусе.

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"Уважаемые журналисты, я поздравляю вас с вашим праздником. Я благодарен вам за то, что рассказываете конкретные истории, которые нуждаются во внимании. За то, что отмечаете резонансные события, которые есть в обществе и очень быстро реагируете на это. Оставайтесь такими же" , – подчеркнул он.

Смотрите поздравление с Днем журналиста от главы Минздрава Максима Степанова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова

Она также поздравила во время видеообращения по резонансным делам. Венедиктова, в частности, отметила, что в Украине быть журналистом – не совсем безопасно. Более того, журналисты продолжают испытывать препятствование профессиональной деятельности, давление, получают угрозы и подвергаются физической расправе.

Генпрокурор также перечислила резонансные дела в отношении которых еще не поставили законную точку.

Говорится об убийствах:

Георгия Гонгадзе,

Павла Шеремета,

Вячеслава Еремея,

Василия Сергиенко,

Олеся Бузины.

"Следует в корне менять эту ситуацию. Задача правоохранительных органов сделать так, чтобы правда не стоила жизни. Каждое преступление против представителей СМИ должно быть раскрыто, а виновные наказаны", – отметила Венедиктова.

После она рассказала о ходе расследования по резонансным делам. В частности, относительно поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

В завершение Венедиктова пожелала журналистам свободы в деятельности, слове, реализации, справедливости, мира и добра.

Венедиктова поздравила журналистов с праздником: видео

Глава ВР Дмитрий Разумков

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отметил, что журналисты – четвертая власть, которая всегда держит руку на пульсе событий.

"Наша с вами работа – тесно связана, а со многими мы знакомы уже много лет. Спасибо за вашу ежедневную тяжелую и такую ответственную работу. Желаю вдохновения и воодушевления, горячих эксклюзивов, громких событий и только хороших новостей!" – подчеркнул Разумков.

Нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко

Не остался в стороне и пятый президент. Он отметил, что единственным надежным оружием для противодействия гибридной войне является правда.

Спасибо тем, кто с помощью объективной и непредвзятой информации ежедневно противостоит беспрецедентным формам и приемам российской пропаганды. Тем, кто распространяет правду, работая в интересах общества. Тем, кто ежедневно стоит на страже свободы слова – одной из главных ценностей демократической Украины,

– подчеркнул Порошенко.

"Слуга народа"

В президентской политсиле подчеркнули, что бывших журналистов не бывает. И во фракцию "Слуга народа" входят немало тех, кто в свое время работал в СМИ. Они хорошо знают, как это, когда горит дедлайн, тоже готовили сюжеты, писали интервью и координировали эфиры. Также партия опубликовала ролик, в котором новоиспеченные политики рассказывают об особенностях своей старой профессии.

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Смотрите видео "Слуги народа" ко Дню журналиста

Министерство внутренних дел

В МВД подчеркнули, что этот день объединяет людей творческой, но очень ответственной профессии, тех, чье оружие – слово. В ведомстве добавили, что журналисты – четвертая власть и зеркало нашей жизни во всех его проявлениях.

Желаем всегда появляться в нужном месте в нужное время. Пусть смелые идеи и острые темы сопровождаются честностью и профессионализмом, муза никогда не покидает, а глаза горят от вдохновения и результата! Пусть каждый ваш материал станет сенсацией, после чашечки вкусного утреннего кофе,

– отметили в министерстве.