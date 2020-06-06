6 червня в Україні відзначають День журналіста. З цієї нагоди представників ЗМІ привітали відомі українські політики. Щоправда, вони також згадали, що журналістська робота є дуже складною та небезпечною. Зокрема, за часи незалежності було скоєно на них не один напад.

Очільник МОЗ Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я привітав журналістів зі святом під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом. Він зокрема, подякував представникам ЗМІ, що вони зажди тримають владу в тонусі.

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"Шановні журналісти, я вітаю вас із вашим святом. Я завдячую вам за те, що розповідаєте конкретні історії, які потребують уваги. За те, що наголошуєте на резонансних подіях, які є в суспільстві та дуже швидко реагуєте на це. Залишайтеся такими самими", – підкреслив він.

Дивіться вітання з Днем журналіста від очільника МОЗ Максима Степанова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова

Вона також оголосила вітання під час відеозвернення щодо резонансних справ. Венедіктова, зокрема, наголосила, що в Україні бути журналістом – не зовсім безпечно. Більше того, журналісти продовжують зазнавати перешкоджання професійній діяльності, тиску, отримують погрози та піддаються фізичній розправі.

Генпрокурор також перелічила резонансні справи щодо яких ще не поставили законну крапку.

Мовиться про вбивства:

Георгія Гонгадзе,

Павла Шеремета,

В’ячеслава Веремія;

Василя Сергієнка

Олеся Бузини

"Слід докорінно змінювати цю ситуацію. Завдання правоохоронних органів зробити так, щоб правда не коштувала життя. Кожен злочин проти представників ЗМІ має бути розкрито, а винних покарано", – наголосила Венедіктова.

Опісля вона розповіла про хід розслідування у резонансних справах. Зокрема, щодо підпалу авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

На завершення Венедіктова побажала журналістам свободи в діяльності, слові, реалізації, справедливості, миру та добра.

Венедіктова привітала журналістів зі святом: відео

Голова ВР Дмитро Разумков

Спікер українського парламенту Дмитро Разумков зауважив, що журналісти – четверта влада, яка завжди тримає руку на пульсі подій.

"Наша з вами робота – тісно пов’язана, а з багатьма ми знайомі вже багато років. Щиро дякую за вашу щоденну важку і таку відповідальну працю. Бажаю натхнення та наснаги, гарячих ексклюзивів, гучних подій і тільки хороших новин!" – підкреслив Разумков.

Нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко

Не залишився осторонь і п’ятий президент. Він наголосив, що єдиною надійною зброєю для протидії гібридній війні є правда.

Дякую тим, хто за допомогою об’єктивної та неупередженої інформації щодня протистоїть безпрецедентним формам і прийомам російської пропаганди. Тим, хто поширює правду, працюючи в інтересах суспільства. Тим, хто щодня стоїть на сторожі свободи слова – однієї із найголовніших цінностей демократичної України,

– підкреслив Порошенко.

"Слуга народу"

У президентській політсилі підкреслили, що колишніх журналістів не буває. І до фракції "Слуга народу" входять чимало тих, хто свого часу працював у ЗМІ. Вони добре знають, як це, коли горить дедлайн, теж готували сюжети, писали інтерв’ю та координували ефіри.Також партія опублікувала ролик, в якому новоспечені політики розповідають про особливості своєї старої професії.

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Дивіться відео "Слуги народу" до Дня журналіста

Міністерство внутрішніх справ

У МВС підкреслили, що ​​цей день об’єднує людей творчої, але дуже відповідальної професії, тих, чия зброя – слово. У відомстві додали, що журналісти – четверта влада та дзеркало нашого життя у всіх його проявах.

Бажаємо завжди з'являтися у правильному місці в слушний час. Нехай сміливі ідеї та гострі теми супроводжуються чесністю та професіоналізмом, муза ніколи не покидає, а очі палають від натхнення та результату! Нехай кожен ваш матеріал стане сенсацією, після чашечки смачної ранішньої кави,

– наголосили в міністерстві.