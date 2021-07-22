В Украине период чрезвычайно сильного роста цен

Часто можно услышать, что стабильность украинской экономики зависит от ситуации с экспортом сырья. Когда цена на экспортную продукцию растет, то и украинская экономика должна была стремительно расти, а когда цена уменьшается, то ситуация в экономике ухудшается. Далее читайте на украинском.

Чи справді все так відбувається? Зараз період надзвичайно сильного зростання цін.

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У травні 2021 відносно травня минулого року індекс цін на український експорт загалом зріс на 60%.

Ціни на головні експортні товари зросли ще сильніше:

зернові культури (УКТЗЕД 10) +41%; ️руди, шлак і зола (УКТЗЕД 26) +129%;

чорні метали (УКТЗЕД 72) +71%.

При цьому, не дивлячись на нинішні "космічні" ціни, фізичний обсяг експорту зріс лише на 0,7%, що очевидно показує низьку гнучкість української економіки й нездатність швидко нарощувати об’єми виробництва.

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Індекс цін на імпортні товари зріс менше – на 27%. Це дозволило збільшити фізичний обсяг імпорту на 22%, а також забезпечити міцність курсу гривні.

Як бачимо, сприятлива міжнародна ситуація не відбивається на економічному зростанні України.

Якщо при підвищенні цін на експорт змін не відбувається, то що буде при падінні?