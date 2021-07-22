В Украине период чрезвычайно сильного роста цен

22 июля 2021 , 12:05
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Тетяна Острікова

Источник:

фейсбук Татьяны Остриковой

Часто можно услышать, что стабильность украинской экономики зависит от ситуации с экспортом сырья. Когда цена на экспортную продукцию растет, то и украинская экономика должна была стремительно расти, а когда цена уменьшается, то ситуация в экономике ухудшается. Далее читайте на украинском.

Чи справді все так відбувається? Зараз період надзвичайно сильного зростання цін.

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У травні 2021 відносно травня минулого року індекс цін на український експорт загалом зріс на 60%.

Ціни на головні експортні товари зросли ще сильніше:

  • зернові культури (УКТЗЕД 10) +41%; ️руди, шлак і зола (УКТЗЕД 26) +129%;
  • чорні метали (УКТЗЕД 72) +71%.

При цьому, не дивлячись на нинішні "космічні" ціни, фізичний обсяг експорту зріс лише на 0,7%, що очевидно показує низьку гнучкість української економіки й нездатність швидко нарощувати об’єми виробництва.

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Індекс цін на імпортні товари зріс менше – на 27%. Це дозволило збільшити фізичний обсяг імпорту на 22%, а також забезпечити міцність курсу гривні.

Як бачимо, сприятлива міжнародна ситуація не відбивається на економічному зростанні України.

Якщо при підвищенні цін на експорт змін не відбувається, то що буде при падінні?

Автор: Тетяна Острікова