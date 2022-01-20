В Украине рекордно подорожали популярные продукты: какие, почему и на сколько

В Украине существенно подорожали продукты питания. По данным Госстата, за 2021 год цены выросли на 10,8%. В основном это коснулось масла, яиц и сахара, однако не обошло и другие товары.

Почему подорожали пищевые продукты в Украине и вырастут ли на них цены в этом году – сайт 24 канала разбирался с экономическим аналитиком Любомиром Шавалюком.

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Сезонность и ускорение инфляции

По мнению Любомира Шавалюка, рост цен обусловлен двумя факторами. Первый – сезонность. С приходом зимы световой день сокращается, наступают холода, поэтому для получения, например, того же количества яиц, что и раньше, необходимо обогревать и освещать птицефермы. Это автоматически увеличивает себестоимость производства яиц.

А когда учесть то, что этой зимой цены на энергоносители, особенно природный газ, бьют рекорды, то такое подорожание яиц можно назвать еще умеренным. То же самое касается овощей: их хранение требует поддержания определенной температуры на складах. А поскольку в этот раз декабрь был довольно холодным, то в отдельные дни некоторые склады нужно было обогревать,

– пояснил Шавалюк.

Согласно данным Госстата, десяток яиц в декабре 2020-го стоил 27,48 гривны, а в декабре 2021-го – 33,79 гривны / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Экономический аналитик заявил, что ускорение инфляции в мире является вторым фактором, который влияет на стоимость продуктов. По его словам, в Украине и мире цены повышаются из-за рекордных сумм денег, напечатанных для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

В большей или меньшей степени оно касается всех позиций, входящих в потребительский набор, по которому рассчитывают изменение уровня цен,

– заметил он.

Рост цен на сахар и подсолнечное масло происходит вследствие тенденции подорожания сырьевых товаров в мире. Так сложилось, что масло и сахар оказались среди тех позиций, которые за год подорожали в мире больше всего, потому что у них высокий спрос был связан с определенными ограничениями со стороны предложения.

Цены на фрукты снизились, потому что в их расчете доминирует рыночная стоимость яблок, которые за год подешевели почти на треть / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рост цен как экономические последствия COVID-19

Согласно данным tradingeconomics.com за два года пандемии коронавируса балансы лишь восьми центробанков-эмитентов мировых резервных валют выросли свыше 12 триллионов долларов или 56%.

По словам специалиста, глобальный индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый МВФ, с декабря 2019 года вырос на 53%, причем продовольствие подорожало на 33%, а энергоносители – в среднем на 49%. Эта тенденция постепенно доходит до Украины и проявляется в росте цен практически на все.

С окончанием зимы фактор сезонности перестанет играть присущую ему роль, а летом на ряд позиций, по-видимому, вообще следует ожидать снижения цен, как это бывает обычно. Однако в отношении фактора глобальной инфляции надо сказать, что пока деньги печатают (а их будут печатать еще по крайней мере до марта), радикального замедления инфляции в широком проявлении ждать не стоит,

– спрогнозировал аналитик.

Какие продукты упали и выросли в цене в конце 2021-го

Согласно данным Госстата, на потребительском рынке в декабре 2021-го цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. В то же время яйца и овощи подорожали на 10,0% и 9,1%. Цены же на масло, "молочку", продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия взлетели в цене на 3,0 – 1,3%.

В Госстате также уточнили, что именно в декабре на 3,9 – 0,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы. Снижение цен на отдельные пищевые продукты – сейчас скорее исключение, чем правило, уверен Шавалюк.

Цены на сахар и подсолнечное масло несколько откатились назад благодаря новому урожаю / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По каждой позиции существуют свои причины. Например, цены на фрукты снизились потому, что в их расчете доминирует рыночная стоимость яблок, которые из-за огромного урожая за год подешевели почти на треть.

Обратите внимание! По данным Госстата, в декабре 2020-го килограммстоил, а в ноябре 2021-го –

Цены на сахар и подсолнечное масло снизились, поскольку несколькими месяцами ранее они установили рекорды, которые на 50 – 60% превышают показатели годичной давности, и теперь несколько откатились назад благодаря выходу на рынок продукции нового урожая,

– подчеркнул Любомир Шавалюк.

Килограмм гречневой крупы за 2021 год подорожал в среднем на 10,34 гривны / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Подешевение мяса птицы тоже нельзя назвать устойчивой тенденцией, ведь в течение года оно устойчиво росло в цене и в итоге теперь на четверть дороже, чем год назад.

На сколько в среднем продукты подорожали в 2021-м:

Килограмм риса подорожал на 4,81 гривны (декабрь 2020-го – 23,93 гривны, декабрь 2021-го – 28,74 гривны);

подорожал на 4,81 гривны (декабрь 2020-го – 23,93 гривны, декабрь 2021-го – 28,74 гривны); Батон (500 граммов) подорожал на 3,13 гривны (декабрь 2020-го – 14,75 гривны, декабрь 2021-го – 17,88 гривны);

(500 граммов) подорожал на 3,13 гривны (декабрь 2020-го – 14,75 гривны, декабрь 2021-го – 17,88 гривны); Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (килограмм) подорожал на 6,35 гривны (декабрь 2020-го – 26,74 гривны, декабрь 2021-го – 33,08 гривны);

из муки высшего сорта (килограмм) подорожал на 6,35 гривны (декабрь 2020-го – 26,74 гривны, декабрь 2021-го – 33,08 гривны); Килограмм муки пшеничной подорожал на 2,31 гривны (декабрь 2020-го – 12,7 гривны, декабрь 2021-го – 15,01 гривны);

подорожал на 2,31 гривны (декабрь 2020-го – 12,7 гривны, декабрь 2021-го – 15,01 гривны); Десяток яиц вырос в цене на 6,31 гривны (декабрь 2020-го – 27,48 гривны, декабрь 2021-го – 33,79 гривны);

вырос в цене на 6,31 гривны (декабрь 2020-го – 27,48 гривны, декабрь 2021-го – 33,79 гривны); Литр подсолнечного масла подорожал на 19,36 гривны (декабрь 2020-го – 42,07 гривны, декабрь 2021-го – 61,43 гривны);

подорожал на 19,36 гривны (декабрь 2020-го – 42,07 гривны, декабрь 2021-го – 61,43 гривны); Килограмм куриного филе подорожал на 25,39 гривны (декабрь 2020-го – 91,71 гривны, декабрь 2021-го – 117,1 гривны);

подорожал на 25,39 гривны (декабрь 2020-го – 91,71 гривны, декабрь 2021-го – 117,1 гривны); Килограмм говядины подорожал на 38,02 гривны (декабрь 2020-го – 144,82 гривны, декабрь 2021-го – 182,84 гривны);

подорожал на 38,02 гривны (декабрь 2020-го – 144,82 гривны, декабрь 2021-го – 182,84 гривны); Килограмм свинины – на 7,89 гривны (декабрь 2020-го – 115,86 гривны, декабрь 2021-го – 123,75 гривны);

– на 7,89 гривны (декабрь 2020-го – 115,86 гривны, декабрь 2021-го – 123,75 гривны); Килограмм сала подорожал на 20,46 гривны (декабрь 2020-го – 78,95 гривны, декабрь 2021-го – 99,41 гривны);

подорожал на 20,46 гривны (декабрь 2020-го – 78,95 гривны, декабрь 2021-го – 99,41 гривны); Килограмм мороженой рыбы подорожал на 6,89 гривны (декабрь 2020-го – 80,97 гривны, декабрь 2021-го – 87,86 гривны);

подорожал на 6,89 гривны (декабрь 2020-го – 80,97 гривны, декабрь 2021-го – 87,86 гривны); Килограмм сахара подорожал на 6,62 гривны (декабрь 2020-го – 20,9 гривны, декабрь 2021-го – 27,52 гривны);

подорожал на 6,62 гривны (декабрь 2020-го – 20,9 гривны, декабрь 2021-го – 27,52 гривны); Литр молока пастеризованного жирностью до 2,6% включительно подорожала на 2,95 гривны (декабрь 2020-го – 25,6 гривны, декабрь 2021-го – 28,55 гривны).

пастеризованного жирностью до 2,6% включительно подорожала на 2,95 гривны (декабрь 2020-го – 25,6 гривны, декабрь 2021-го – 28,55 гривны). Масло сливочное (200 граммов) подорожало на 6,12 гривны (декабрь 2020-го – 44,47 гривны, декабрь 2021-го – 50,59 гривны);

(200 граммов) подорожало на 6,12 гривны (декабрь 2020-го – 44,47 гривны, декабрь 2021-го – 50,59 гривны); Килограмм мягких сыров жирных подорожал на 14,52 гривны (декабрь 2020-го – 111,46 гривны, декабрь 2021-го – 125,98 гривны);

жирных подорожал на 14,52 гривны (декабрь 2020-го – 111,46 гривны, декабрь 2021-го – 125,98 гривны); Килограмм капусты белокочанной подорожал на 6,87 гривны (декабрь 2020-го – 4,76 гривны, декабрь 2021-го – 11,63 гривны);

белокочанной подорожал на 6,87 гривны (декабрь 2020-го – 4,76 гривны, декабрь 2021-го – 11,63 гривны); Килограмм репчатого лука подорожал на 6,97 гривны (декабрь 2020-го – 5,12 гривны, декабрь 2021-го – 12,09 гривны);

подорожал на 6,97 гривны (декабрь 2020-го – 5,12 гривны, декабрь 2021-го – 12,09 гривны); Килограмм свеклы подорожал на 7,95 гривны (декабрь 2020-го – 5,39 гривны, декабрь 2021-го – 13,34 гривны);

подорожал на 7,95 гривны (декабрь 2020-го – 5,39 гривны, декабрь 2021-го – 13,34 гривны); Килограмм моркови подорожал на 3,98 гривны (декабрь 2020-го – 6 гривны, декабрь 2021-го – 9,98 гривны);

подорожал на 3,98 гривны (декабрь 2020-го – 6 гривны, декабрь 2021-го – 9,98 гривны); Килограмм гречневых круп подорожал на 10,34 гривны (декабрь 2020-го – 37,43 гривны, декабрь 2021-го – 47,77 гривны);

подорожал на 10,34 гривны (декабрь 2020-го – 37,43 гривны, декабрь 2021-го – 47,77 гривны); Килограмм макаронных изделий из мягких сортов пшеницы подорожал на 4,19 гривны (декабрь 2020-го – 20,17 гривны, декабрь 2021-го – 24,36 гривны);

из мягких сортов пшеницы подорожал на 4,19 гривны (декабрь 2020-го – 20,17 гривны, декабрь 2021-го – 24,36 гривны); Килограмм манной крупы подорожал на 2,27 гривны (декабрь 2020-го – 15,91 гривны, декабрь 2021-го – 18,18 гривны);

подорожал на 2,27 гривны (декабрь 2020-го – 15,91 гривны, декабрь 2021-го – 18,18 гривны); Килограмм ячневой крупы подорожал на 2,82 гривны (декабрь 2020-го – 12,98 гривны, декабрь 2021-го – 15,8 гривны);

подорожал на 2,82 гривны (декабрь 2020-го – 12,98 гривны, декабрь 2021-го – 15,8 гривны); Килограмм пшена подорожал на 0,91 гривны (декабрь 2020-го – 12,98 гривны, декабрь 2021-го – 15,8 гривны).

Специалист также предположил, что снижение цен на фрукты, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы окажется временным, и они начнут дорожать вместе со всеми другими продуктами не позже, чем до конца зимы и будут дорожать до тех пор, пока ведущие центробанки мира не перестанут печатать деньги.

В то же время в среднем за 2021 год килограмм яблок упал в цене на 5,9 гривны. В декабре 2020-го он стоил 18,21 гривны, а уже в декабре 2021-го – 12,31 гривны. За прошлый год подешевела и картошка. В декабре 2020-го килограмм можно было приобрести за 10,15 гривны, а уже в декабре 2021-го – 8,76 гривны.

Любомир Шавалюк: "Цены растут от рекордных сумм денег, напечатанных для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Реальная стоимость потребительских товаров в супермаркетах Киева (по состоянию на 14 января 2022 года):

Батон (500 граммов) марки "Царь-хлеб" Нива стоит в "АТБ" 14,40 гривны, в Novus – 20,86 гривны, в "Мегамаркете" – 20,90 гривны, в "Сильпо" – 21,99 гривны;

(500 граммов) марки "Царь-хлеб" Нива стоит в "АТБ" 14,40 гривны, в Novus – 20,86 гривны, в "Мегамаркете" – 20,90 гривны, в "Сильпо" – 21,99 гривны; Килограмм гречневой крупы от торговой марки "Разумный выбор" стоит в "АТБ" 45,01 гривны, крупа гречневая от Novus – 41,99 гривны, в "Мегамаркете" крупа гречневая от "Зерновита ядрица" – 68 гривен, в "Сильпо" крупа гречневая от той же ТМ – 67,49 гривны;

от торговой марки "Разумный выбор" стоит в "АТБ" 45,01 гривны, крупа гречневая от Novus – 41,99 гривны, в "Мегамаркете" крупа гречневая от "Зерновита ядрица" – 68 гривен, в "Сильпо" крупа гречневая от той же ТМ – 67,49 гривны; Килограмм куриного филе копчено-вареного от "Своей линии" в "АТБ" стоит 220,99 гривны, в Novus филе куриное охлажденное – 139 гривен, в "Мегамаркете" филе куриное – 134 гривны, в "Сильпо" филе куриное (100 граммов) – 13,90 гривны;

копчено-вареного от "Своей линии" в "АТБ" стоит 220,99 гривны, в Novus филе куриное охлажденное – 139 гривен, в "Мегамаркете" филе куриное – 134 гривны, в "Сильпо" филе куриное (100 граммов) – 13,90 гривны; Килограмм сельди Norven "Матье" солено-мороженой в "АТБ" стоит 117,49 гривны, в Novus сельдь "Матье" – 129 гривен, в "Мегамаркете" сельдь "Матье" солено-мороженая Veladis – 144,20 гривны, в "Сильпо" филе сельди в масле (100 грамм) – 10,90 гривны;

Norven "Матье" солено-мороженой в "АТБ" стоит 117,49 гривны, в Novus сельдь "Матье" – 129 гривен, в "Мегамаркете" сельдь "Матье" солено-мороженая Veladis – 144,20 гривны, в "Сильпо" филе сельди в масле (100 грамм) – 10,90 гривны; Литр пастеризованного молока жирностью 2,6% от "Яготинское" в "АТБ" стоит 26,90 гривны, в Novus 900 грамм – 29,99 гривны, в "Мегамаркете" 900 грамм – 29,30 гривны, в "Сильпо" – 29,59 гривны;

жирностью 2,6% от "Яготинское" в "АТБ" стоит 26,90 гривны, в Novus 900 грамм – 29,99 гривны, в "Мегамаркете" 900 грамм – 29,30 гривны, в "Сильпо" – 29,59 гривны; Десяток куриных яиц от "Ясенсвит" первой категории стоят в "АТБ" 36,23 гривны, в Novus – 45,69 гривны, в "Мегамаркете" – 43,20 гривны, в "Сильпо" – 43,99 гривны;

от "Ясенсвит" первой категории стоят в "АТБ" 36,23 гривны, в Novus – 45,69 гривны, в "Мегамаркете" – 43,20 гривны, в "Сильпо" – 43,99 гривны; Килограмм сахара от торговой марки "Разумный выбор" стоит в "АТБ" 25,40 гривны, сахар Novus – 36,39 гривны, в "Мегамаркете" сахар весовой – 27,50 гривны, в "Сильпо" сахар белый кристаллический – 25,39 гривны.

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