Чому подорожчали харчові продукти в Україні та чи зростуть на них ціни цьогоріч – сайт 24 каналу розбирався з економічним аналітиком Любомиром Шавалюком.

Читайте Натяків на краще життя не видно: економічні підсумки 2021 року в Україні

Сезонність та прискорення інфляції

На думку Любомира Шавалюка, зростання цін зумовлене двома чинниками. Перший – сезонність. З приходом зими світловий день скорочується, наступають холоди, тож для отримання, наприклад, тієї ж кількості яєць, що й раніше, необхідно обігрівати та висвітлювати птахоферми. Це автоматично збільшує собівартість виробництва яєць.

А коли врахувати те, що цієї зими ціни на енергоносії, особливо природний газ, б'ють рекорди, то таке подорожчання яєць можна назвати ще поміркованим. Те саме стосується овочів: їх зберігання потребує підтримки певної температури на складах. А оскільки цього разу грудень був доволі холодним, то в окремі дні деякі склади потрібно було обігрівати,

– пояснив Шавалюк.

Згідно з даними Держстату, десяток яєць у грудні 2020-го коштував 27,48 гривні, а у грудні 2021-го – 33,79 гривні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Цікаво знати Рекордний експорт: скільки заробила Україна за 2021 рік

Економічний аналітик заявив, що прискорення інфляції у світі є другим чинником, який впливає на вартість продуктів. За його словами, в Україні та світі ціни підвищуються через рекордні суми грошей, надрукованих для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19.

Більшою чи меншою мірою воно стосується всіх позицій, що входять до споживчого набору, за яким розраховують зміну рівня цін,

– зауважив він.

Зростання цін на цукор та соняшникову олію відбувається внаслідок тенденції подорожчання сировинних товарів у світі. Так склалося, що олія і цукор опинилися серед тих позицій, які за рік подорожчали у світі найбільше, бо в них високий попит поєднався з певними обмеженнями з боку пропозиції.

Ціни на фрукти знизилися, тому що в їх розрахунку домінує ринкова вартість яблук, які за рік подешевшали майже на третину / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зростання цін як економічні наслідки COVID-19

Згідно з даними tradingeconomics.com, за два роки пандемії коронавірусу баланси лише восьми центробанків-емітентів світових резервних валют зросли на понад 12 трильйонів доларів або 56%.

За словами фахівця, глобальний індекс цін на сировинні товари, що розраховується МВФ, з грудня 2019 року зріс на 53%, причому продовольство подорожчало на 33%, а енергоносії – в середньому на 49%. Ця тенденція поступово доходить до України й проявляється у збільшенні цін практично на все.

Із закінченням зими чинник сезонності перестане відігравати властиву йому роль, а влітку на низку позицій, мабуть, взагалі слід очікувати зниження цін, як це буває зазвичай. Однак щодо чинника глобальної інфляції треба сказати, що поки гроші друкують (а їх друкуватимуть ще принаймні до березня), радикального сповільнення інфляції в широкому прояві чекати не варто,

– спрогнозував аналітик.

Які продукти впали та зросли в ціні наприкінці 2021-го

Згідно із даними Держстату, на споживчому ринку в грудні 2021-го ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Водночас яйця та овочі подорожчали на 10,0% та 9,1%. Ціни ж на масло, "молочку", продукти переробки зернових, рис, хліб, яловичину, макаронні вироби злетіли в ціні на 3,0 – 1,3%.

У Держстаті також уточнили, що саме в грудні на 3,9 – 0,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія, м'ясо птиці. Зниження цін на окремі харчові продукти – зараз радше виняток, ніж правило, впевнений Шавалюк.

Ціни на цукор та соняшникову олію дещо відкотилися назад завдяки новому врожаю / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

По кожній позиції існують свої причини. Наприклад, ціни на фрукти зменшилися тому, що в їх розрахунку домінує ринкова вартість яблук, які через величезний урожай за рік подешевшали майже на третину.

Зверніть увагу! За даними Держстату, в грудні 2020-го кілограм яблук коштував 18,21 гривні, а у листопаді 2021-го – 13,09 гривні.

Ціни на цукор та соняшникову олію знизилися, оскільки кількома місяцями раніше вони встановили рекорди, що на 50 – 60% перевищують показники річної давності, і тепер дещо відкотилися назад завдяки виходу на ринок продукції нового врожаю,

– наголосив Любомир Шавалюк.

Кілограм гречаної крупи за 2021 рік подорожчав в середньому на 10,34 гривні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Подешевшання м'яса птиці теж не можна назвати стійкою тенденцією, адже протягом року воно стійко зростало в ціні і в підсумку тепер на четвертину дорожче, ніж рік тому.

Фахівець також припустив, що зниження цін на фрукти, цукор, соняшникову олію та м'ясо птиці виявиться тимчасовим, і вони почнуть дорожчати разом з усіма іншими продуктами не пізніше, ніж до кінця зими й дорожчатимуть доти, поки провідні центробанки світу не перестануть друкувати гроші.

На скільки в середньому харчові продукти подорожчали у 2021-му:

Кілограм рису подорожчав на 4,81 гривні (грудень 2020-го – 23,93 гривні, грудень 2021-го – 28,74 гривні);

подорожчав на 4,81 гривні (грудень 2020-го – 23,93 гривні, грудень 2021-го – 28,74 гривні); Батон (500 грамів) подорожчав на 3,13 гривні (грудень 2020-го – 14,75 гривні, грудень 2021-го – 17,88 гривні);

(500 грамів) подорожчав на 3,13 гривні (грудень 2020-го – 14,75 гривні, грудень 2021-го – 17,88 гривні); Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку (кілограм) подорожчав на 6,35 гривні (грудень 2020-го – 26,74 гривні, грудень 2021-го – 33,08 гривні);

з борошна вищого ґатунку (кілограм) подорожчав на 6,35 гривні (грудень 2020-го – 26,74 гривні, грудень 2021-го – 33,08 гривні); Кілограм борошна пшеничного подорожчав на 2,31 гривні (грудень 2020-го – 12,7 гривні, грудень 2021-го – 15,01 гривні);

подорожчав на 2,31 гривні (грудень 2020-го – 12,7 гривні, грудень 2021-го – 15,01 гривні); Десяток яєць зріс у ціні на 6,31 гривні (грудень 2020-го – 27,48 гривні, грудень 2021-го – 33,79 гривні);

зріс у ціні на 6,31 гривні (грудень 2020-го – 27,48 гривні, грудень 2021-го – 33,79 гривні); Літр соняшникової олії подорожчав на 19,36 гривні (грудень 2020-го – 42,07 гривні, грудень 2021-го – 61,43 гривні);

подорожчав на 19,36 гривні (грудень 2020-го – 42,07 гривні, грудень 2021-го – 61,43 гривні); Кілограм курячого філе подорожчав на 25,39 гривні (грудень 2020-го – 91,71 гривні, грудень 2021-го – 117,1 гривні);

подорожчав на 25,39 гривні (грудень 2020-го – 91,71 гривні, грудень 2021-го – 117,1 гривні); Кілограм яловичини подорожчав на 38,02 гривні (грудень 2020-го – 144,82 гривні, грудень 2021-го – 182,84 гривні);

подорожчав на 38,02 гривні (грудень 2020-го – 144,82 гривні, грудень 2021-го – 182,84 гривні); Кілограм свинини – на 7,89 гривні (грудень 2020-го – 115,86 гривні, грудень 2021-го – 123,75 гривні);

– на 7,89 гривні (грудень 2020-го – 115,86 гривні, грудень 2021-го – 123,75 гривні); Кілограм сала подорожчав на 20,46 гривні (грудень 2020-го – 78,95 гривні, грудень 2021-го – 99,41 гривні);

подорожчав на 20,46 гривні (грудень 2020-го – 78,95 гривні, грудень 2021-го – 99,41 гривні); Кілограм мороженої риби подорожчав на 6,89 гривні (грудень 2020-го – 80,97 гривні, грудень 2021-го – 87,86 гривні);

подорожчав на 6,89 гривні (грудень 2020-го – 80,97 гривні, грудень 2021-го – 87,86 гривні); Кілограм цукру подорожчав на 6,62 гривні (грудень 2020-го – 20,9 гривні, грудень 2021-го – 27,52 гривні);

подорожчав на 6,62 гривні (грудень 2020-го – 20,9 гривні, грудень 2021-го – 27,52 гривні); Літр молока пастеризованого жирністю до 2,6% включно подорожчав на 2,95 гривні (грудень 2020-го – 25,6 гривні, грудень 2021-го – 28,55 гривні).

пастеризованого жирністю до 2,6% включно подорожчав на 2,95 гривні (грудень 2020-го – 25,6 гривні, грудень 2021-го – 28,55 гривні). Масло вершкове (200 грамів) подорожчало на 6,12 гривні (грудень 2020-го – 44,47 гривні, грудень 2021-го – 50,59 гривні);

(200 грамів) подорожчало на 6,12 гривні (грудень 2020-го – 44,47 гривні, грудень 2021-го – 50,59 гривні); Кілограм сирів м'яких жирних подорожчав на 14,52 гривні (грудень 2020-го – 111,46 гривні, грудень 2021-го – 125,98 гривні);

м'яких жирних подорожчав на 14,52 гривні (грудень 2020-го – 111,46 гривні, грудень 2021-го – 125,98 гривні); Кілограм капусти білокачанної подорожчав на 6,87 гривні (грудень 2020-го – 4,76 гривні, грудень 2021-го – 11,63 гривні);

білокачанної подорожчав на 6,87 гривні (грудень 2020-го – 4,76 гривні, грудень 2021-го – 11,63 гривні); Кілограм цибулі ріпчастої подорожчав на 6,97 гривні (грудень 2020-го – 5,12 гривні, грудень 2021-го – 12,09 гривні);

подорожчав на 6,97 гривні (грудень 2020-го – 5,12 гривні, грудень 2021-го – 12,09 гривні); Кілограм буряка подорожчав на 7,95 гривні (грудень 2020-го – 5,39 гривні, грудень 2021-го – 13,34 гривні);

подорожчав на 7,95 гривні (грудень 2020-го – 5,39 гривні, грудень 2021-го – 13,34 гривні); Кілограм моркви подорожчав на 3,98 гривні (грудень 2020-го – 6 гривні, грудень 2021-го – 9,98 гривні);

подорожчав на 3,98 гривні (грудень 2020-го – 6 гривні, грудень 2021-го – 9,98 гривні); Кілограм круп гречаних подорожчав на 10,34 гривні (грудень 2020-го – 37,43 гривні, грудень 2021-го – 47,77 гривні);

подорожчав на 10,34 гривні (грудень 2020-го – 37,43 гривні, грудень 2021-го – 47,77 гривні); Кілограм макаронних виробів з м'яких сортів пшениці подорожчав на 4,19 гривні (грудень 2020-го – 20,17 гривні, грудень 2021-го – 24,36 гривні);

з м'яких сортів пшениці подорожчав на 4,19 гривні (грудень 2020-го – 20,17 гривні, грудень 2021-го – 24,36 гривні); Кілограм крупи манної подорожчав на 2,27 гривні (грудень 2020-го – 15,91 гривні, грудень 2021-го – 18,18 гривні);

подорожчав на 2,27 гривні (грудень 2020-го – 15,91 гривні, грудень 2021-го – 18,18 гривні); Кілограм крупи ячної подорожчав на 2,82 гривні (грудень 2020-го – 12,98 гривні, грудень 2021-го – 15,8 гривні);

подорожчав на 2,82 гривні (грудень 2020-го – 12,98 гривні, грудень 2021-го – 15,8 гривні); Кілограм пшона подорожчав на 0,91 гривні (грудень 2020-го – 12,98 гривні, грудень 2021-го – 15,8 гривні).

Водночас в середньому за 2021 рік кілограм яблук впав у ціні на 5,9 гривні. У грудні 2020-го він коштував 18,21 гривні, а вже у грудні 2021-го – 12,31 гривні. За минулий рік подешевшала й картопля. У грудні 2020-го кілограм можна було придбати за 10,15 гривні, а вже у грудні 2021-го – 8,76 гривні.

Любомир Шавалюк: "Ціни зростають від рекордних сум грошей, надрукованих для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Реальна вартість споживчих товарів в супермаркетах Києва (станом на 14 січня 2022 року):

Батон (500 грамів) марки "Цар-хліб" Нива коштує в "АТБ" 14,40 гривні, в Novus – 20,86 гривні, в "МегаМаркеті" – 20,90 гривні, у "Сільпо" – 21,99 гривні;

(500 грамів) марки "Цар-хліб" Нива коштує в "АТБ" 14,40 гривні, в Novus – 20,86 гривні, в "МегаМаркеті" – 20,90 гривні, у "Сільпо" – 21,99 гривні; Кілограм крупи гречаної від торговельної марки "Розумний вибір" коштує в "АТБ" 45,01 гривні, крупа гречана від Novus – 41,99 гривні, в "МегаМаркеті" крупа гречана від "Зерновита ядриця" – 68 гривень, у "Сільпо" крупа гречана від тієї ж ТМ – 67,49 гривні;

від торговельної марки "Розумний вибір" коштує в "АТБ" 45,01 гривні, крупа гречана від Novus – 41,99 гривні, в "МегаМаркеті" крупа гречана від "Зерновита ядриця" – 68 гривень, у "Сільпо" крупа гречана від тієї ж ТМ – 67,49 гривні; Кілограм філе курячого копчено-вареного від "Своєї лінії" в "АТБ" коштує 220,99 гривні, в Novus філе куряче охолоджене – 139 гривень, в "МегаМаркеті" філе куряче – 134 гривні, у "Сільпо" філе куряче (100 грамів) – 13,90 гривні;

копчено-вареного від "Своєї лінії" в "АТБ" коштує 220,99 гривні, в Novus філе куряче охолоджене – 139 гривень, в "МегаМаркеті" філе куряче – 134 гривні, у "Сільпо" філе куряче (100 грамів) – 13,90 гривні; Кілограм оселедця Norven "Матьє" cолоно-мороженого в "АТБ" коштує 117,49 гривні, в Novus оселедець "Матьє" – 129 гривні, в "МегаМаркеті" оселедець "Матьє" солоно-морожений Veladis – 144,20 гривні, у "Сільпо" філе оселедця в олії (100 грамів) – 10,90 гривні;

Norven "Матьє" cолоно-мороженого в "АТБ" коштує 117,49 гривні, в Novus оселедець "Матьє" – 129 гривні, в "МегаМаркеті" оселедець "Матьє" солоно-морожений Veladis – 144,20 гривні, у "Сільпо" філе оселедця в олії (100 грамів) – 10,90 гривні; Літр молока пастеризованого жирністю 2,6% від "Яготинське" в "АТБ" коштує 26,90 гривні, в Novus 900 грамів – 29,99 гривні, в "МегаМаркеті" 900 грамів – 29,30 гривні, у "Сільпо" – 29,59 гривні;

пастеризованого жирністю 2,6% від "Яготинське" в "АТБ" коштує 26,90 гривні, в Novus 900 грамів – 29,99 гривні, в "МегаМаркеті" 900 грамів – 29,30 гривні, у "Сільпо" – 29,59 гривні; Десяток яєць курячих від "Ясенсвіт" першої категорії коштують в "АТБ" 36,23 гривні, в Novus – 45,69 гривні, в "МегаМаркеті" – 43,20 гривні, у "Сільпо" – 43,99 гривні;

курячих від "Ясенсвіт" першої категорії коштують в "АТБ" 36,23 гривні, в Novus – 45,69 гривні, в "МегаМаркеті" – 43,20 гривні, у "Сільпо" – 43,99 гривні; Кілограм цукру від торговельної марки "Розумний вибір" коштує в "АТБ" 25,40 гривні, цукор Novus – 36,39 гривні, в "МегаМаркеті" цукор ваговий – 27,50 гривні, в "Сільпо" цукор білий кристалічний – 25,39 гривні.

Економічні підсумки 2021 року в Україні: дивіться відео