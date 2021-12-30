В Украине подтвердили еще два случая заражения штаммом Омикрон

В Житомирской области обнаружили два случая заражения штаммом Омикрон. Окончательно подтвердить эти результаты должна лаборатория Центра общественного здоровья.

Заражение Омикроном в Житомирской области

В сообщении говорится, что в последнее время в Житомирской области, как и в целом по Украине, наблюдается рост количества больных COVID-19 с тяжелым течением заболевания.

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30 декабря 2021 года вирусологическая лаборатория подтвердила 2 случая инфицирования в городе Житомире и Бердичеве штаммом Омикрон путем выявления мутаций, характерных для данного штамма.

С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования,

– отметили в лаборатории.

У кого обнаружили Омикрон

Штамм Омикрон обнаружили у 41 и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. Обе больные не вакцинировались против COVID-19.

Эпидемиологи области начали расследование этих случаев, чтобы выявить их контакты и возможные другие случаи заражения.

Ранее в Украине обнаружили уже 5 случаев заражения коронавирусом штамма Омикрон.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили более чем в 100 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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