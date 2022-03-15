В Украине погиб оператор Fox News Пьер Закжевский

Жертвами военной агрессии России в Украине стали еще 2 журналиста. Погиб оператор Fox News Пьер Закжевский, а также Александр Кувшинов.

Российские захватчики продолжают жестокую и циничную войну в Украине. Ее жертвами становятся и журналисты – как украинские, так и иностранные.

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В Украине погиб оператор Пьер Закжевский

Оператор телеканала Fox News Пьер Закжевский и украинская журналистка Александра Кувшинова стали еще одними невинными жертвами агрессии Путина,

– сообщил Геращенко.

Советник министра внутренних дел также опубликовал фото погибших журналистов.



Россияне убили еще 2 журналистов / Коллаж Антона Геращенко

К слову, гибель Закжевского подтвердили и в Fox News. Там отметили, что оператор, имевший опыт работы в зоне боевых действий, работал с корреспондентом Бенджамином Холлом. Мужчина погиб вблизи Киева, когда россияне открыли огонь по их машине.

Убийство журналиста Time: что известно

13 марта 2 иностранных журналиста приехали в окрестности города Ирпень Киевской области для того, чтобы снять репортажи об эвакуации населения из города и снять руины. У Романовского моста водитель зеленого автомобиля "Лада" предложил представителям СМИ их подвести, журналисты согласились.

Они начали фотографировать ЖК "Есенин", полностью разрушенный из-за российского обстрела. После чего россияне произвели предупредительные выстрелы. Водитель автомобиля среагировал и начал убегать вместе с журналистами. Но оккупанты открыли огонь на поражение.

В результате скончался 51-летний корреспондент Times и гражданин США Брент Рено. Он получил ранение в голову.

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