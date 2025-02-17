Об этом рассказал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник в интервью Укринформу, передает 24 Канал. Среди раненых много саперов.

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Мощный кадровый резерв

Минно-взрывные травмы, по словам Даника, имеют очень тяжелые последствия, а восстановление после таких ранений сложное, длительное и дорогостоящее. В частности, пострадавшие спасатели проходили лечение за рубежом.

Он рассказывает, что ребята очень мотивированы, поэтому пытаются вернуться служить в боевые подразделения, если есть малейшая возможность.

Тем, кто не может продолжать службу там, предлагают работу в учебных заведениях, тренировочных центрах или на административных должностях, не предусматривающих выполнение рискованных задач.

Мы понимаем, что это – очень мощный кадровый резерв именно в опыте. Этих людей нужно сохранить любыми способами и сделать так, чтобы они передали свой опыт молодым офицерам, сержантам, которые, соответственно, готовятся к этой работе,

– говорит глава ГСЧС.

Там также работают с семьями погибших, этим занимается специальное управление. По словам Даника, это сложный процесс, который требует плановой и серьезной работы.

К слову, ночью 1 февраля из-за авиационного удара агрессора по Сумской области погибли трое правоохранителей, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах общины. Тело одного из них нашли под завалами.