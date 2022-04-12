В Украине предупредили масштабную кибератаку на энергетический сектор
Источник:телеграм Госспецсвязи
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия сообщила о кибератаке на объекты энергетики Украины. К счастью, ее удалось предупредить.
При Государственной службе специальной связи и защиты информации действует правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA. Она проинформировала о кибератаку группы Sandworm (UAC-0082) на объекты энергетики Украины.
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Предупреждена кибератака на энергетический сектор
Злоумышленники планировали использовать вредоносные программы Industroyer2 и CaddyWiper. Их замысел предусматривал вывод из строя нескольких инфраструктурных элементов объекта атаки, а именно:
- Электрических подстанций – с помощью вредоносной программы Industroyer2. Каждый исполняемый файл содержал статически указанный набор уникальных параметров для соответствующих подстанций.
- Электронных вычислительных машин под управлением операционной системы Windows (компьютеров пользователей, серверов, а также автоматизированных рабочих мест АСУ ТП) – с помощью вредоносной программы разрушительного действия CaddyWiper.
- Серверного оборудования под управлением операционной системы Linux с помощью вредоносных скриптов-деструкторов.
- Активного сетевого оборудования.
Организации – цели нанесли 2 атаки
Известно, что организация -жертва подверглась двум волнам атак. Первичная компрометация состоялась не позднее февраля 2022 года. А вечером 8 апреля злоумышленники планировали отключение электрических подстанций и вывод из строя инфраструктуры предприятия. Но реализации злонамеренного замысла удалось помешать.
Чтобы выявить, есть ли похожая угроза для других организаций Украины, информация, в том числе и образцы вредоносных программ, передана международным партнерам и предприятиям энергетического сектора Украины.
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